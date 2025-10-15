Galeria
Risco permanente de terremotos: veja as estratégias do Japão para se proteger dos tremores
Situado na interseção de várias placas tectônicas, o Japão é um dos países mais ativos do mundo em termos de atividade sísmica. Foto: reprodução
O país costuma registrar cerca de 1.500 terremotos por ano, a maioria de baixa magnitude. Mas alguns casos são graves. Foto: Morio wikimedia commons
Em 01/01/24, por exemplo, um terremoto na região de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, resultou na morte de mais de 300 pessoas. Foto: reprodução tv globo
O terremoto mais forte já registrado no Japão ocorreu em 11 de março de 2011, com uma magnitude de 9, seguido por um tsunami que devastou o nordeste do país. Foto: wikimedia commons
Estimativas apontam que cerca de 20 mil pessoas morreram ou desapareceram na tragédia, que ainda resultou no acidente nuclear na usina de Fukushima. Foto: Reprodução do site brasilescola.uol.com.br/japao/o-terremoto-no-japao
Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Foto: Roméo A. Unsplash
Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos. Foto: wikimedia commons Mj-bird
Código de Construção: O Japão possui um dos códigos de construção mais rigorosos do mundo, exigindo que edifícios sejam projetados para resistir a tremores de terra intensos. Foto: Pourya Gohari Unsplash
Sistemas de Alerta Antecipado: Uma rede de sensores sísmicos permite detectar terremotos e emitir alertas com antecedência, dando tempo para as pessoas se protegerem. Foto: reprodução
Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso. Foto: xegxef por Pixabay
Simulações e Treinamentos: A população japonesa participa regularmente de simulações de terremotos, aprendendo como agir em caso de emergência. Foto: reprodução afp português
Planos de Evacuação: Cidades e comunidades possuem planos detalhados de evacuação, indicando as rotas mais seguras para áreas elevadas e abrigos. Foto: Tony Wu pexels
Kits de Emergência: Famílias japonesas são incentivadas a ter kits de emergência em casa, com alimentos não perecíveis, água, rádio, lanterna e outros itens .essenciais. Foto: reprodução/coisas do japão
