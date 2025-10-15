Galeria
Tiago Iorc revela motivo da internação de emergência: ‘Dor desconcertante’
“Por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, comentou. Foto: Reprodução/Instagram
Ele passou por um procedimento com injeções para bloquear a inflamação e afirmou estar se recuperando bem, com planos de continuar o tratamento com fisioterapia e osteopatia. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
Cantor, compositor, instrumentista e produtor, Tiago Iorc nasceu em Brasília, em 28 de novembro de 1985. Foto: Divulgação
Seu contato frequente com o inglês influenciou o início da sua carreira, o que foi visto no seu primeiro disco lançado, “Let Yourself In”, de 2008. Foto: Divulgação
Cantor, compositor, instrumentista e produtor, Tiago Iorc nasceu em Brasília, em 28 de novembro de 1985. Foto: Divulgação
De ascendência polonesa, ele passou boa parte da infância morando nos Estados Unidos e na Inglaterra. Foto: Reprodução/TV Regional
Seu contato frequente com o inglês influenciou o início da sua carreira, o que foi visto no seu primeiro disco lançado, “Let Yourself In”, de 2008. Foto: Divulgação
Em 2011, lançou “Umbilical”, ainda com foco em composições em inglês, explorando temas introspectivos e arranjos mais maduros. Foto: Divulgação
O álbum chamou atenção pela delicadeza sonora e pela presença de faixas conhecidas como "Nothing but a Song", "My Girl"e "Scared". Foto: Wikimedia Commons/ Teca Lamboglia
A transição definitiva para o português veio em 2013, com o álbum “Zeski”, que marcou uma nova fase na trajetória do cantor e trouxe parcerias com artistas como Maria Gadú e Silva. Foto: Divulgac?a?o/Renato Kent
O grande sucesso popular do artista, porém, chegou com os álbuns “Troco Likes” e "Troco Likes ao Vivo", lançados em 2015 e 2016, respectivamente. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, o artista namorou a atriz Isabelle Drummond, entre 2014 e 2015, e teve um breve romance com Bruna Marquezine, em 2016. Foto: Reprodução
Em 2024, Tiago terminou o relacionamento de cinco anos que tinha com a terapeuta e escritora Duda Rodrigues. Foto: Reprodução/Instagram