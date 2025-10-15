Galeria
Escritor diz que Tom Cruise não deveria ser ‘Jack Reacher’
-
Quando Cruise foi escalado para o papel, fãs dos livros criticaram a escolha por não se encaixar das características físicas: loiro e muito forte. Além disso, ele é descrito como tendo 1,95m de altura, 20 centímetros a mais que o astro de Hollywood. Foto: Dick Thomas Johnson wiki commons
-
Tom Cruise nasceu em 3/7/1962, em Syracuse, a 400 km da cidade de Nova York, no estado de Nova Iorque. Foto: Reprodução do Instagram @tomcruiseandthecruisers
-
O ator estreou no cinema em 1983, aos 21 anos, no filme "Risky Business", três anos antes de alcançar o sucesso em "Top Gun". Foto: divulgação
-
Dali por diante, o ator associou sua beleza ao talento e conquistou papéis em filmes importantes, com protagonismo. Foto: divulgação
-
-
Seu primeiro prêmio foi em 1990, quando ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator por "Nascido em 4 de julho". Ele também concorreu ao Oscar pela performance nesse filme. Foto: divulgação
-
Além de renderem mais dois Globos de Ouro, "Jerry Maguire" e "Magnólia" (2000), também lhe valeram indicações ao Oscar. Foto: divulgação
-
Cruise já foi casado três vezes. Entre 1987 e 1990, a união foi com a também atriz Mimi Rogers. Foto: Divulgação
-
-
Entre 1990 e 2000, Cruise foi casado com a atriz Nicole Kidman, também vencedora do Oscar. O casal adotou dois filhos, Isabella e Connor. Foto: Divulgação
-
Depois ele passou três anos namorando a atriz espanhola Penélope Cruz, que conheceu ao filmar "Vanila Sky" (2001). Foto: Instagram @penelopecruzoficial
-
Por fim, de 2006 a 2012, Tom Cruise viveu com a atriz Katie Holmes. Do casamento nasceu a filha Suri. Foto: reprodução redes sociais
-
-
Atualmente o ator está em relacionamento amoroso com a atriz Ana de Armas. Foto: Instagram @ana_d_armas
-
Tom Cruise também é produtor de filmes. Ele estreou na função em 1996, em "Missão Impossível". Foto: divulgação
-
O filme deu origem a outros, fazendo parte de uma franquia de grande sucesso, que já chegou ao oitavo filme, com lançamento em maio de 2025. Foto: divulgação Montagem Flipar
-
-
Em "Missão Impossível", Cruise interpreta Ethan Hunt, um agente de operações de campo sênior que trabalha para uma agência de espionagem. Ele lida com missões tão difíceis que são chamadas de impossíveis. Mas não para Ethan. Foto: Divulgação
-
O ator faz muitas cenas de ação por conta própria, dispensando dublês, pois acha mais autêntico. Como ele é piloto de verdade, facilita. Foto: divulgação
-
Cruise também briga pela manutenção do cinema como grande fonte de entretenimento. Consta que ele contratou advogado quando descobriu que "Missão Impossível 7" ficaria apenas 45 dias nos cinemas antes de entrar no streaming. Foto: reprodução instagram
-
-
Tom Cruise é, sem dúvida, um dos maiores astros do cinema e mantém apelo suficiente para garantir bilheteria no telão, antes da transferência do filme para a internet/tv. Foto: reprodução instagram