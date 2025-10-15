Galeria
Colômbia: beleza, arte e cultura de um vizinho sul-americano cheio de atrativos
Localizada ao norte da América do Sul, a Colômbia faz fronteira com cinco países, inclusive, o Brasil, no Amazonas. Sendo banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico ao oeste. O clima é predominantemente Equatorial, e por localizar-se próximo a linha do equador, o clima é constante o ano inteiro. Foto: Imagem de German Rojas por Pixabay
Com uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 28ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil. É o segundo país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial, atrás somente do México. Foto: Facebook Sofitel Legend Santa Clara Cartagena
Bogotá, a capital, possui pontos de referência da era colonial, como a sala de espetáculos de estilo neoclássico, Teatro Colón, e a Iglesia de San Francisco, do século XVII. Além de museus populares, incluindo o Museo Botero, que exibe arte de Fernando Botero, e o Museo del Oro, que exibe peças em ouro pré-colombianas. Foto: Imagem de German Rojas por Pixabay
Terceira capital mais alta do mundo, a mais de 2.600 metros acima do mar, Bogotá é cosmopolita, tem mais de 7 milhões de habitantes e é o centro administrativo e cultural do país. Tem restaurantes, museus, centros comerciais, eventos de arte e vida noturna agitada. Foto: Flickr Roberto Fresco
Cartagena é uma cidade portuária na costa caribenha da Colômbia. Ela fica à beira-mar, possui clima tropical e tem praias muito procuradas. Também tem a ilha de Barú, com praias de areias brancas e palmeiras, e as ilhas do Rosário, conhecidas por seus recifes de corais, podem ser acessadas de barco. Foto: Imagem de neufal54 por Pixabay
Cidade mais rica da Colômbia, Medellin é conhecida como "eterna primavera" devido ao seu clima ameno, recebe a famosa Festa das Flores anual. Ela é colorida e tem uma alma popular e antiga, com um toque artístico, graças aos museus e esculturas de Fernando Botero, um dos mais importantes artistas colombianos. Foto: Juan Felipe Villegas/Wikimédia Commons
Santa Marta, situada na baía de mesmo nome, é um dos principais destinos turísticos do Caribe colombiano. Tem a localização entre a Sierra Nevada de Santa Marta, com os picos mais altos do país, e o Mar do Caribe. Foto: Imagem de NEHEMIAS GOMEZ FOTOGRAFIA por Pexels
Capital da Salsa, Cali é um destino que ganhou fama internacional em razão da sua vida cultural ativa, ritmos envolventes e gastronomia saborosa. Está situada entre a cordilheira ocidental e a cordilheira central dos Andes, nas margens do rio Cauca. Foto: Creative Commons
Com 19.256 hectares, o Parque Nacional Natural de Tayrona conta com 34 praias banhadas, sendo seis delas com o mar mais calmo, como Bahia Caoncha, Cañaveral, Arecifes, etc. Foto: Felipe Restrepo Acosta/Wikimédia Commons
A cidade mais colorida da Colômbia, Guatapé é uma espécie de Búzios, com ilhas. O local é merecidamente famoso por duas atrações: os zócalos e a Piedra del Peñol. É chamada de “Pueblo de Zócalos”, um apelido justificado porque todas as casinhas do centro histórico têm pinturas coloridas nas fachadas. Foto: Imagem de German Rojas por Pixabay
Um dos principais destinos turísticos do país, Salento é representada pelas plantações de café, com as fazendas e o Valle de Cocora. A produção deste alimento, atualmente, envolve nada menos que meio milhão de agricultores e permanece como uma das principais atividades econômicas do país. Foto: BERNARD GAGNON/Wikimédia Commons
Ilhas do Rosário: O arquipélago é formado por 27 ilhas de características e tamanhos diferentes, algumas são desertas e preservadas, outras possuem a estrutura de Beach Clubs e Resorts que recebem os turistas para um Day Use ou pasadia. Foto: Flickr Rota dos Miradouros
A Plaza Botero é um pequeno parque ao ar livre que reúne 13 esculturas do famoso artista colombiano Fernando Botero. É um dos principais passeios de Medellin e está entre as estações de metrô San Antonio e Prado. Foto: Flickr Jonathan Hood
Fundada em 1533, Cartagena foi um importante porto comercial, o que a tornou desde o início muito visada por piratas e estrangeiros que queriam toma-lá. Para evitar invasões, o Rei Filipe II ordenou a construção de uma grande muralha ao redor do que hoje conhecemos como cidade murada. Foto: Flickr Elias Rovielo
Buriticá 200 ou "Cidade Perdida! é uma jazida arqueológica colombiana situada na Serra Nevada de Santa Marta, no vale médio do rio Buriticá, entre 500 e 2 mil metros de altitude. Nela, existem cerca de 32 ruínas arqueológicas localizadas em diferentes níveis de altitude e com uma intrincada infraestrutura lítica devido ao escarpado do terreno. Foto: Flickr Carlo Taglia
San Andrés tem cerca de 26 quilômetros quadrados de terra rodeado do chamado "mar de sete cores" , sendo uma autêntica ilha do Caribe. É um destino acessível e democrático, com poucas hospedagens de luxo, que unem turistas e moradores locais. Foto: Flickr Andres Garzon
Santuário de Las Lajas: Uma das igrejas mais bonitas do mundo. Além dela, há um museu, uma capela, praças, passarelas e mirantes e quedas d’água, cachoeiras naturais e uma trilha que leva até o rio Guaitara. Foto: Diego Delso /Wikimedia Commons
Carnaval de Barranquilla: A festa é uma manifestação que mistura elementos das culturas europeia, africana e indígena. conta com personagens, danças e carros alegóricos. Um desfile com foliões fantasiados e a presença de personagens típicos como Marioondas, Rei Momo, Maria Moñitas e o Homem Caimán. Foto: Alex22Ortega/Wikimédia Commons
Medellín é considerada a Cidade da Eterna Primavera, sendo um lugar privilegiado para o cultivo de flores. Todos os anos no começo do mês de agosto o local se enche de cores para a Feira das Flores, que foi criada em 1957 e tem o desfile de "silleteros", com agricultores produzindo arranjos florais. Foto: Reprodução/Facebook
O Vale Cocora é uma região que abriga algumas das belezas naturais mais bonitas da Colômbia. Ele preserva verdes vales da zona cafeeira de café colombiano em Salento. Faz parte do Parque Nacional Natural Los Nevados e conta com uma infraestrutura básica de pequenos restaurantes, bares rústicos e cafés para turistas. Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
O Ouro Calima é um museu arqueológico dedicado à cultura Calima, localizado no centro histórico de Santiago de Cali, Colômbia. O local mostra as expressões artísticas e culturais das populações pré-hispânicas. Foto: Flickr Banco de la República
O complexo religioso de La Merced é a própria fé de Santiago de Cali e para o visitante. Um lugar de imensa beleza pela simplicidade e cuidado com suas construções, que atrai turistas e também os olhares de moradores de outras cidades.. Foto: Flickr marplar
Teatro Municipal Enrique Buenaventura tem estilo clássico italiano e é adornado por múltiplas obras de artistas nacionais e estrangeiros. O Salão Principal do teatro tem capacidade para 1018 espectadores. Desde a sua criação, teve em seu teto afrescos feitos pelo pintor bogotano formado na Itália Mauricio Ramelli Andreani, o mesmo que pintou os afrescos da Igreja de São Francisco. Foto: Flickr alex bedoya
O Metrocable de Medellín é um sistema de teleférico que opera no município. É operado pela Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA). Composto por 4 linhas em operação, 13 estações e 10.7 km de extensão, serviu de inspiração para outros teleféricos na América do Sul, como o do Alemão. Foto: Imagem de Ulises Casaraz por Pixabay
Considerado um dos autores mais importantes do século XX, o colombiano Gabriel García Márquez foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. Foto: Wikimedia Commons
Entre os artistas colombianos mais conhecidos do mundo está Shakira. Desde que despontou nos anos 90, a cantora era figurinha carimbada em programas de TV do Brasil. Ela nunca escondeu o carinho pelo povo brasileiro e já fez shows no país. Atualmente, segue como a artista de maior renome da Colômbia. Foto: Reprodução Instagram
Maluma é líder entre os cantores latinos do sexo masculino no Instagram e tem feito muito sucesso com seu Reggaeton e o pop latino. Cantou com artistas brasileiros como Anitta, Lucas Lucco, entre outros, e também se encantou pelo Brasil. Foto: Instagram/@maluma
J Balvin é colombiano, tem 37 anos e faz parte da realeza do reggaeton, a batida caribenha que vem ganhando o mundo desde os anos 2000. Balvin coleciona mais de 350 premiações em todo mundo com este ritmo que conquistou também muitos brasileiros como Anitta. Foto: Reprodução/@jbalvin
Sofia Vergara é uma atriz, humorista, produtora, apresentadora de televisão, modelo e empresária colombiana, naturalizada norte-americana. Foi descoberta por um caça-talentos numa praia do Caribe colombiano e contratada como modelo para um comercial da Pepsi. Com o tempo, ganhou destaque como atriz e se consolidou na carreira. Foto: Instagram/@sofiavergara
A culinária da Colômbia nasceu do sincretismo das comidas europeia, especialmente espanhola, já que foi colônia ibérica por muitos anos; da África, pois os africanos desembarcaram em seu litoral nos séculos XVII e XVIII para realizar trabalho escravo, trazendo, consequentemente, sua cultura, e principalmente indígena, população nativa das montanhas andinas. Foto: Instagram @alquimicocartagena
Destaca-se o consumo de alimentos como mandioca e milho, além de peixes, frutas tropicais e sementes diversas. Além do café, que é um dos principais produtos da Colômbia e contribui para movimentar sua economia. Foto: Imagem de Diego por Pixabay
A cultura colombiana tem como marca a forte musicalidade e a influência de populações tradicionais, como, por exemplo, os caribenhos, além dos grupos indígenas locais. O carnaval de Barranquilla é considerado a principal manifestação cultural do país. Foto: Imagem Grátis de Herney Gómez por Pixabay
A Colômbia é uma democracia formada por um governo presidencialista. O principal líder político do país, o presidente, é escolhido por meio do voto direto da população para um mandato de quatro anos. Foto: Imagem de GRAPHICAL por Pixabay
