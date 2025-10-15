Galeria
Homem descobre presente ‘esquecido’ por 46 anos na parede do banheiro
Durante a reforma de sua casa de infância, Tim King deparou com o presente, embrulhado com seu nome e tema da Disney, quando ajudava seus pais em reformas do imóvel no fim de 2024. Foto: Reprodução/Instagram
Se King encontrou um simples presente, em outubro de 2024 dois irmÃ£os que vivem em AraguaÃna, no norte do Tocantins, descobriram 32 milhÃµes guardados em mala que pertencia ao pai deles. Seria uma fortuna, nÃ£o fosse um "detalhe": o dinheiro Ã© do sÃ©culo passado. Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Anhanguera
Na mala estavam centenas de células de Cruzado, moeda que circulou no Brasil entre 1986 e 1989. E havia também um grande pote abarrotado de moedas da época. Foto: Reprodução TV Anhanguera
A família ainda teve dúvidas se esse antigo "tesouro" teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível. Foto: Reprodução TV Anhanguera
Um especialista disse à imprensa que as notas, por terem sido de larga produção e estarem amassadas, não têm quase valor para colecionadores. Foto: Reprodução TV Anhanguera
Faz mais de 30 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, uma reforma econômica criada com o objetivo de combater a hiperinflação que afetava o país na época. Foto: Joel Fotos/Pixabay
O Plano Real incluiu várias medidas, como a criação de uma nova moeda (o Real) e o controle rigoroso da inflação, e foi um marco na economia brasileira. Desde então, ele passou por algumas mudanças, mas continua sendo a moeda nacional do Brasil. Foto: Mateus Andre Freepik
Real PortuguÃªs (plural: RÃ©is): ficou em circulaÃ§Ã£o por 303 anos, do perÃodo colonial (entre o sÃ©c. XVI e XIX) atÃ© 7 de outubro de 1833. Era representado pelo sÃmbolo â??Râ?. Foto: wikimedia commons JFVP
O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”. Foto: - Reprodução / Casa da Moeda
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo “Rs”. Foto: - Reprodução / Casa da Moeda
Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”. Foto: Reprodução Casa da Moeda
Quando foi implementado, um cruzeiro equivalia a mil rÃ©is. A escolha do nome se deu por conta da constelaÃ§Ã£o Cruzeiro do Sul, presente na bandeira e no Hino Nacional Brasileiro. Foto: ReproduÃ§Ã£o Casa da Moeda
Cruzeiro: ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986. Foto: Domínio Público
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo “NCz$”. Foto: Reprodução Casa da Moeda
O Cruzado Novo veio em consequência do chamado “Plano Verão”, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Cruzeiro: entrou em circulaÃ§Ã£o novamente em 16 de marÃ§o de 1990 e permaneceu por trÃªs anos, atÃ© 31 de julho de 1993. Foto: ReproduÃ§Ã£o Banco Central do Brasil
Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O “Plano Brasil Novo”, popularmente conhecido como “Plano Collor”, foi instituído em 16 de março de 1990 Foto: wikimedia commons Roosewelt Pinheiro
Cruzeiro Real: ficou em circulação por 10 meses, de 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Era representado pelo símbolo “CR$”. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje, sendo um marco no combate à hiperinflação. Foto: Daniel Dan/Pexels
O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República. Foto: wikimedia commons José Cruz/ABr
O real é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a segunda mais negociada da América Latina. Foto: Divulgação/Casa da Moeda
No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Alguns especialistas apontam que o “Plano Real” mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população. Foto: Daniel Dan/Pexels