Galeria
Pra quem não viu: Americano é resgatado após susto com kitesurf
De acordo com a corporação, o homem foi retirado do mar em segurança e sem ferimentos, com o apoio de uma motoaquática. Foto: Domínio Público
Imagens que circularam pelas redes mostram o momento em que o kitesurfista tenta subir novamente na prancha, mas acaba sendo vencido pela força das ondas. Foto: Repodução de vídeo Instagram @informe_floripa
Após o resgate bem-sucedido, o homem agradeceu aos bombeiros pelos serviços prestados. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
O nome deriva das palavras em inglês "kite" (pipa) e "surf" (deslizar sobre a água). Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
Na modalidade, o praticante é impulsionado sobre a água por uma "pipa" controlada por cabos e uma barra de comando, enquanto desliza sobre uma prancha semelhante à de surfe. Foto: Chrumps/Wikimédia Commons
Os franceses Bruno e Dominique Legaignoux são considerados os inventores do conceito moderno, ao criarem um tipo de pipa inflável que permitia maior estabilidade e segurança. Foto: Flickr Manuel Barroso
Esse kite inflável tinha a capacidade de ser relançado da água após cair, solucionando um problema que existia nas tentativas anteriores. Foto: Flickr Sam Sidran
Existem diferentes modalidades de kitesurf; conheça as principais! Foto: Julien Gazeau /Wikimédia Commons
Freeride: É o estilo mais comum e indicado para iniciantes, focado no prazer de velejar, fazer curvas e dar pequenos saltos. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Freestyle: A vertente mais acrobática e radical, com foco em manobras complexas, saltos altos, rotações e movimentos no ar. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Wave: Consiste em velejar e surfar as ondas, utilizando pranchas direcionais (parecidas com as de surf). Foto: Deimantina /Wikimédia Commons
Foil: Utiliza uma prancha com um mastro (o foil) que faz a prancha "voar" sobre a água, reduzindo o atrito e permitindo velejar com ventos mais fracos. Foto: Imagem de michaelhumenberger por Pixabay
Por ser um esporte que depende do vento, o kitesurf exige atenção especial às condições climáticas e à segurança. Foto: GIAMBATTISTA COSSETTI por Pixabay
