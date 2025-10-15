Galeria
‘Pego de surpresa’ por pergunta de neto, Snoop Dogg se enrola na resposta
Eu fiquei tipo: oh Deus. Eu disse: calma aí, devagar. E eu não consegui responder. Pensei: cara, estou com medo de ir ao cinema agora. Porque agora eles estão colocando coisas lá dentro que me obrigam a explicar a vida real para o meu neto.” Foto: Reprodução
O rapper reconheceu a repercussão que suas declarações geraram com críticas a ele e falou sobre o impacto da situação, demonstrando abertura para o diálogo. Foto: Reprodução
Circulou na Internet que ele teria postado o seguinte: “Foi mal. Fui pego de surpresa e não tive resposta para meu neto. Me ensinem a aprender. Não sou perfeito”. Mas a equipe do rapper negou que ele tenha feito essa declaração. Foto: Reprodução/YouTube
Em 15/5, Snoop Dogg lançou o seu novo álbum, “Iz It a Crime?”. O projeto pegou os fãs de surpresa, já que chegou pouco tempo depois de o artista lançar ‘Altar Call”, disco gospel dedicado à sua mãe, morta em outubro de 2021. Foto: Divulgação
Com 21 faixas, “Iz It a Crime?” reúne uma série de convidados especiais. Há participações de artistas como Charlie Bereal, Jane Handcock, Pharrell Williams, Sexyy Red, Wiz Khalifa e October London. Foto: Reprodução
Ao programa televisivo “Access Hollywood”, Snoop Dogg falou sobre o título do novo projeto. “Algumas das coisas que eu faço, que eu fiz, que foram especuladas, e eu só quero perguntar: ‘É um crime? É um crime eu fazer as coisas que eu faço? É um crime eu cuidar das pessoas, amar as pessoas, estar presente para elas? É um crime eu ser eu mesmo?” Foto: Reprodução
O lançamento de “Iz It a Crime?” foi na mesma semana em que Snoop Dogg foi anunciado como apresentador do especial de Ano Novo da emissora NBC e da plataforma Peacock. O programa, que terá duas horas de duração, será exibido ao vivo de Miami no dia 31 de dezembro. A informação foi veiculada pela revista “Variety”. Foto: Reprodução/Instagram @snoopdogg
O nome de batismo de Snoop Dogg é Calvin Cordozar Broadus Jr. "Snoop" é uma referência direta ao personagem do desenho "A Turma do Charlie Brown", que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 1980. Foto: Toglenn/Wikimedia Commons
Segundo o rapper, o apelido inteiro foi dado por sua mãe, que sempre foi muito próxima dele e morreu em 2021. “Quando criança, eu assistia muito Charlie Brown, era um dos meus desenhos favoritos. Eu assistia tanto que minha mãe dizia: ‘você vê tanto o Snoopy que está começando a se parecer com ele’", contou Snoop Dogg em uma entrevista no programa da Kelly Clarkson. Foto: Reprodução
Descoberto pelo lendário Dr. Dre, Snoop se tornou uma das maiores estrelas do gênero, com um estilo único marcado por suas rimas suaves, flow relaxado e letras que retratam a vida nas ruas. Foto: Pixabay
Seu álbum de estreia, "Doggystyle" (1993), foi um sucesso instantâneo, alcançando o número um na Billboard 200 e gerando hits como "Gin and Juice" e "What's My Name?". Foto: Tulane Public Relations/Wikimedia Commons
Ele também é conhecido por sua defesa da legalização da maconha e tem investido em várias empresas relacionadas à cannabis. Foto: Flickr/The Come Up Show
Ao longo dos anos, Snoop Dogg se diversificou além do rap, atuando em filmes e programas de televisão, como "Half Baked" e "Training Day", e apresentando o programa "Martha E Snoop's Potluck Dinner Party" ao lado de Martha Stewart. Foto: Flickr/TechCrunch
Em 2004, uma colaboração com Pharrell Williams gerou o hit "Drop It Like It's Hot", que se tornou sucesso mundial e chegou a atingir o topo das paradas na Billboard Hot 100. Foto: Reprodução
Outro hit fruto de parceria dos dois foi "Beautiful", que contou com cenas do videoclipe gravadas no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução
Ele também se aventurou na produção musical, lançando álbuns de outros artistas e criando suas próprias gravadoras. Foto: Flickr/Jason Persse
Snoop também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais e comunitárias, frequentemente retornando a Long Beach, onde nasceu, para apoiar iniciativas locais. Foto: Reprodução
Desde 1997, Snoop Dogg é casado com Shante Broadus. Eles têm três filhos juntos. O rapper também é pai de Julian, fruto de um relacionamento anterior. Foto: Reprodução/Instagram
AlÃ©m de Snoop Dogg, ele jÃ¡ usou outros apelidos como Snoop Lion, quando adotou uma persona mais ligada ao reggae. O rapper tambÃ©m Ã© um grande fÃ£ de carros e possui uma coleÃ§Ã£o impressionante de veÃculos luxuosos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @snoopdogg
Em 2024, Snoop Dogg se tornou um verdadeiro fenômeno dos Jogos Olímpicos de Paris. O rapper foi convidado pela emissora de TV americana NBC para produzir conteúdo especial para o canal. Foto: Reprodução/Instagram @snoopdogg
Ele fez de tudo: carregou a tocha olímpica, tirou foto com cavalo na prova de hipismo, apareceu ao lado do piloto Lewis Hamilton, vestiu camisetas com o rosto dos atletas, fez papel de narrador e recebeu até aulas de natação com Michael Phelps! Foto: Reprodução/Instagram @snoopdogg
Em outro momento, Snoop Dogg visitou o famoso Museu do Louvre, de Paris, e tirou uma selfie ao lado do quadro mais famoso do mundo: "Acabei de descobrir que sou irmão gêmeo de Mona Lisa — Tony Lisa", escreveu na legenda. Foto: Reprodução/Instagram @snoopdogg
