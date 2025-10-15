Galeria
Stallone nega rumores de rixa com Robert De Niro: ‘Absurdo’
"Nós nunca tivemos essa discussão, e provavelmente nunca vamos ter. Só quero dizer que vocês não podem acreditar em tudo que leem", declarou o astro da franquia Rocky. Foto: Reprodução/Instagram
Segundo os rumores, Stallone teria afirmado que não trabalharia com "woke people", expressão usada nos Estados Unidos para definir, grosso modo, o que seriam "militantes" no Brasil. Foto: Reprodução/Netflix
Em 2014, Stallone e De Niro contracenaram em "Ajuste de Contas". No filme, eles vivem dois boxeadores aposentados que se enfrentam. O duelo fictício não tem relação com os personagens icônicos do pugilismo que eles viveram na carreira, Rocky Balboa e Jake LaMotta ("Touro Indomável"), respectivamente. Foto: Reprodução
Em 2023, um documentário sobre a vida de altos e baixos de Sylvester Stallone, repleta de superações teve grande repercussão. Em "Syl", disponível no Netflix, o astro abre o coração sobre uma tragédia familiar que viveu 2012, quando seu filho Sage morreu aos 36 anos de idade. Foto: Reprodução
No filme, o ator revela que o personagem vivido pelo filho em "Rocky V" inspirou-se na relação dos dois. Na trama, a paixão pelo boxe é que une pai e filho. "Tentei pegar algo (para o roteiro) que realmente é o que eu gostaria de ter feito na vida real, mas não fui capaz de fazer", confessou. Foto: Reprodução/MGM
Sage Stallone foi encontrado morto em seu apartamento. ApÃ³s suspeitas de overdose de drogas, exames mostraram que ele foi vÃtima de aterosclerose (entupimento de artÃ©rias por acÃºmulo de placas de gordura). Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
O documentário tem direção de Thom Zimny, que comandou filmes sobre Elvis Presley e Johnny Cash, além de acumular trabalhos em videoclipes. Foto: Reprodução/Netflix
Nascido em 6 de julho de 1946, na cidade de Nova York, Stallone tem uma carreira cinematográfica de cinco décadas que ganhou destaque pelos personagens principais nas franquias de ação Rocky e Rambo. Foto: Reprodução/YouTube
Essa trajetória foi construída com capítulos de imensa superação pessoal, o que torna sua biografia inspiradora. A começar por seu parto sofrido, com os médicos precisando recorrer ao fórceps (instrumento para facilitar a passagem do bebê em algumas situações). Foto: Reprodução/@allstallone
O procedimento acabou danificando a estrutura craniana do recém-nascido, provocando uma paralisia parcial e permanente de sua boca ao atingir região de nervos. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
Com parcos recursos financeiros, o futuro astro vendia lanches e foi instrutor de academia quando cursava o ensino médio. Filho de pais separados, ele vivia com a mãe desde os nove anos. Foto: Reprodução/Instagram
A primeira experiência de Stallone em frente às câmeras foi em um filme para adultos. O ator revelou em entrevista ter atuado por necessidade extrema, pois dormia em uma estação de ônibus, em Nova York, e não tinha recursos nem para comer. Ele foi remunerado pelo trabalho com a quantia de 200 dólares. Foto: Reprodução/Instagram
Enquanto fazia pontas em filmes, a vida de Stallone seguia miserável. A ponto de ter vendido seu cachorro, de nome Butkus, para um desconhecido em uma loja de bebidas para poder comprar o que comer. Foto: Reprodução/Instagram
Seu rumo começou a mudar quando ele assistiu a uma luta de boxe em que o veterano Chuck Wepner chegou a derrubar o mítico Muhammad Ali. Foto: Reprodução/Youtube
Inspirado no que viu no combate, Stallone construiu um roteiro de filme em que o personagem principal se chamava Rocky Balboa. Após muita insistência, conseguiu vender sua ideia para um estúdio com a condição de que faria o protagonista. Foto: Reprodução
Com o dinheiro do estúdio em mãos, o ator foi atrás do homem que ficou com seu cachorro e o comprou de volta por 15 mil dólares. Butkus aparece na trama de "Rocky" como o cão do protagonista. Dali para o sucesso foi um passo. Foto: Reprodução/Instagram
Uma das curiosidades da filmografia de Stallone é a atuação ao lado de Pelé, o Rei do Futebol, em "Fuga para a Vitória" (1981), de John Huston. Foto: Reprodução
Além de Rocky Balboa, seu outro personagem cultuado pelos fãs é o soldado Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã. Foto: Divulgação
Atualmente Stallone faz sucesso na série Tulsa King, que ele protagoniza e que está na terceira temporada, no ar no streaming da Paramount. Foto: Divulgação
