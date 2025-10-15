Galeria
Pra quem não viu: Mulher sofre queimaduras ao fritar um simples ovo e morre no hospital
Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, ia fritar um ovo e na hora de quebrá-lo num copo (para verificar se não estava estragado), ela não percebeu que havia água no recipiente. Foto: Reprodução TV Globo
Ao jogar o ovo (com água) na frigideira quente com óleo, as chamas subiram, causando graves queimaduras. Na imagem, uma simulação feita durante reportagem na TV Globo. Foto: Reprodução TV Globo
O caso serve até hoje de alerta para o risco de acidentes domésticos. São perigosos, pois ocorrem quando a pessoa está num ambiente teoricamente seguro e, por isso, nem sempre prestam atenção em tudo que é necessário. Um dos riscos é com panela de pressão. Foto: reprodução de vídeo
Em 2023, uma panela de pressão explodiu na cozinha de uma casa em Luziânia, Goiás. A câmera da casa gravou o momento do acidente. O pai protege a filha na sala enquanto a panela explodiu na cozinha. Foto: Reprodução de vídeo
Isqueiros e fósforos também são perigosos. Em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio numa casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira. Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou. Foto: Reprodução G1
Os cuidados com crianças, por sinal, são fundamentais. Veja algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o risco de acidente com os pequenos dentro de casa. Foto: Procriancabirigui.com.br
Instale grades ou redes de proteção nas janelas e sacadas. E, mesmo assim, não deixe cadeiras ou bancos perto das janelas. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Atenção com os tapetes. Coloque antiderrapante para evitar escorregões. Cuidado com o chão liso. Não use cera para evitar que fique escorregadio. Foto: Victoria Borodinova
Não deixe a criança brincar em escadas, pois é grande o risco de queda nos degraus. Foto: Conexasaude.com.br
Proteja as tomadas com protetores e oriente a criança sobre o perigo que elas representam. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Evite que a criança vá para a cozinha. Mantenha os cabos das panelas virados para dentro. O ferro de passar roupa também deve ficar inacessível. Se a criança se queimar, não passe nada (pomada, manteiga, gelo) nem fure bolhas. Leve ao pronto-socorro. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Guarde os produtos de higiene e de limpeza em local alto, fora do alcance das crianças. E, mesmo assim, não coloque esse tipo de produto em embalagens de alimentos e refrigerantes, que podem provocar confusão. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Nunca deixe remédios em locais baixos, mesmo que seja dentro de gavetas, pois elas podem ser abertas. Guarde tudo em prateleiras elevadas. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Mantenha os talheres, materiais de costura e tesouras em gavetas elevadas, que não possam ser abertas pelas crianças. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Crianças com menos de seis anos não devem dormir em beliches. Se for necessário, instale proteção nas laterais para evitar quedas. Foto: Gerhard G - pixabay
Teste a temperatura das bebidas e dos alimentos cozidos antes de oferecer às crianças. Foto: tung256 - pixabay
Teste a temperatura da água com a mão antes de a criança entrar na banheira ou embaixo do chuveiro. Foto: Werner Suchomel - pixabay
O vaso sanitário também pode ser perigoso para crianças pequenas. Não deixe que elas fiquem sozinhas no banheiro. Foto: Eshoje.com.br
Olho vivo em piscinas, banheiras e até baldes. Dependendo da idade, eles são perigosos. Nunca deixe as crianças sozinhas no banho. Em caso de afogamento, vire a criança de lado para expelir a água. Se necessário, faça respiração boca a boca e massagem no tórax. Foto: Bonde.com.br
Não deixe moedas e pequenos objetos pela casa. Se a criança engolir algo, ela deve ser colocada no colo de barriga para baixo, coma cabeça num nível mais baixo. Pressione as costas para aumentar a pressão toráxica e forçar o objeto a sair. Foto: Bombeiros.Ce.Gov.Br
Para evitar que a criança engasgue com alimentos, prefira cortá-los em pedaços pequenos e ensine a criança a comer sentada, com a boca fechada Foto: avitalchn - pixabay
Tomando todos os cuidados, aproveite para curtir a família. Foto: Tim Kraaijvanger
