Sydney Sweeney volta a ser detonada: ‘frágil e minúscula’
Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar. Foto: Divulgação/Ford
A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação. Foto: reprodução
"Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião.. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?"", disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times. Foto: reprodução
Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum". A produtora pediu desculpas. Foto: divulgação
A propaganda faz um trocadilho com as palavras "jeans" e "genes" (no inglês, a pronúncia dos termos é similar), destacando que são azuis (a roupa e os olhos da atriz). Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, teoria pseudocientífica que defende a superioridade genética e que, no século 20, influenciou o nazismo. Foto: Foto: Instagram American Eagle
O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos. Foto: Foto: Pixabay
Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/
Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série "O Conto da Aia". Foto: reprodução / O Conto da Aia
No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO "Objetos Cortantes", ao lado de Amy Adams. Foto: divulgação hbo
Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme "Era Uma Vez em... Hollywood", do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série "Euphoria" da HBO. Foto: divulgação hbo
Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série "The White Lotus", outra produção de sucesso da HBO. Foto: reprodução The White Lotus
Por esses papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022. Foto: wikimedia commons
A comédia romântica "Todos Menos Você", citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas, porém fez sucesso nas redes sociais, principalmente por causa dos rumores de romance verdadeiro entre Sydney e o ator Glen Powell. Foto: Divulgação
O resultado foi uma divulgação massiva e orgânica, levando o filme a ultrapassar US$ 200 milhões em bilheteria mundial e se tornar um raro fenômeno do gênero nos últimos anos. Foto: Instagram @sydney_sweeney
Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme "Madame Teia". O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias. Foto: Sony Pictures/Divulgação
No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em "Imaculada" ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020. Foto: reprodução / imaculada
Seu próximo filme, "Christy", estreia em novembro nos Estados Unidos e a atriz revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama. urante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses. Foto: Reprodução/Instagram
"Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã, kickboxing ao meio-dia e musculação à noite", explicou. Além disso, seguiu uma dieta rigorosa com frango, shakes e frutas. Nas filmagens, enfrentou lutas reais, que chegaram a causar hematomas e concussões. Foto: Reprodução/Instagram
Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como "Todos menos Você" e "Imaculada" O casal se separou em 2025. Foto: Reprodução Instagram
Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza. De acordo com o The Sun, o casal estaria levando a relação a um novo patamar e planejando morar junto em breve. Foto: Wikimedia Commons / Ashley Graham