Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Sydney Sweeney volta a ser detonada: ‘frágil e minúscula’

LA
Lance
  • Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar.
    Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar. Foto: Divulgação/Ford
  • A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto.
    A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto. Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação.
    Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação. Foto: reprodução
  • "Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião.. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?"", disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times. Foto: reprodução
  • Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum
    Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum". A produtora pediu desculpas. Foto: divulgação
  • A propaganda faz um trocadilho com as palavras
    A propaganda faz um trocadilho com as palavras "jeans" e "genes" (no inglês, a pronúncia dos termos é similar), destacando que são azuis (a roupa e os olhos da atriz). Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, teoria pseudocientífica que defende a superioridade genética e que, no século 20, influenciou o nazismo. Foto: Foto: Instagram American Eagle
  • O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos.
    O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos. Foto: Foto: Pixabay
  • Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.
    Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/
  • Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série
    Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série "O Conto da Aia". Foto: reprodução / O Conto da Aia
  • No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO
    No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO "Objetos Cortantes", ao lado de Amy Adams. Foto: divulgação hbo
  • Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme
    Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme "Era Uma Vez em... Hollywood", do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série "Euphoria" da HBO. Foto: divulgação hbo
  • Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série
    Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série "The White Lotus", outra produção de sucesso da HBO. Foto: reprodução The White Lotus
  • Por esses papéis em
    Por esses papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022. Foto: wikimedia commons
  • A comédia romântica
    A comédia romântica "Todos Menos Você", citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas, porém fez sucesso nas redes sociais, principalmente por causa dos rumores de romance verdadeiro entre Sydney e o ator Glen Powell. Foto: Divulgação
  • O resultado foi uma divulgação massiva e orgânica, levando o filme a ultrapassar US$ 200 milhões em bilheteria mundial e se tornar um raro fenômeno do gênero nos últimos anos.
    O resultado foi uma divulgação massiva e orgânica, levando o filme a ultrapassar US$ 200 milhões em bilheteria mundial e se tornar um raro fenômeno do gênero nos últimos anos. Foto: Instagram @sydney_sweeney
  • Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme
    Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme "Madame Teia". O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias. Foto: Sony Pictures/Divulgação
  • No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em
    No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em "Imaculada" ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020. Foto: reprodução / imaculada
  • Seu próximo filme,
    Seu próximo filme, "Christy", estreia em novembro nos Estados Unidos e a atriz revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama. urante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã, kickboxing ao meio-dia e musculação à noite", explicou. Além disso, seguiu uma dieta rigorosa com frango, shakes e frutas. Nas filmagens, enfrentou lutas reais, que chegaram a causar hematomas e concussões. Foto: Reprodução/Instagram
  • Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como
    Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como "Todos menos Você" e "Imaculada" O casal se separou em 2025. Foto: Reprodução Instagram
  • Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza. De acordo com o The Sun, o casal estaria levando a relação a um novo patamar e planejando morar junto em breve.
    Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza. De acordo com o The Sun, o casal estaria levando a relação a um novo patamar e planejando morar junto em breve. Foto: Wikimedia Commons / Ashley Graham
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay