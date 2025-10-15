Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Laura Pausini confirma show em São Paulo dentro de turnê mundial: ‘ Amo o Brasil’

LA
Lance
  • A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e integra a agenda da “Io Canto World Tour”, que terá repertório baseado em sucessos da carreira e nas canções inéditas do álbum “Io Canto 2”.
    A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e integra a agenda da “Io Canto World Tour”, que terá repertório baseado em sucessos da carreira e nas canções inéditas do álbum “Io Canto 2”. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • A turnê de Pausini terá início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguirá por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.
    A turnê de Pausini terá início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguirá por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • Além da Europa, a artista passará por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.
    Além da Europa, a artista passará por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
  • O novo disco que embala a turnê, “Io Canto 2”, dá continuidade ao projeto lançado em 2006 com “Io Canto”, que reuniu 19 faixas e trouxe músicas como “Due”, “Destinazione Paradiso” e “Strada Facendo”.
    O novo disco que embala a turnê, “Io Canto 2”, dá continuidade ao projeto lançado em 2006 com “Io Canto”, que reuniu 19 faixas e trouxe músicas como “Due”, “Destinazione Paradiso” e “Strada Facendo”. Foto: ra musical, e personalidade de televisão italiana - Reprodução do X @billboardlatin
  • Em entrevista à revista “Quem”, ela falou de seu sentimento especial pelo Brasil, país com o qual tem forte relação desde os primeiros anos da carreira.
    Em entrevista à revista “Quem”, ela falou de seu sentimento especial pelo Brasil, país com o qual tem forte relação desde os primeiros anos da carreira. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • "Eu digo que na outra vida eu era brasileira. Não sei explicar a verdadeira razão de eu ficar tão feliz quando estou no Brasil. Todos os italianos sabem que eu amo o Brasil e que o português é o meu idioma preferido”, derreteu-se. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.
    Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.
    Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.
    A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.
    Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbum, com vendas ainda melhores, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha - fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.
    No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbum, com vendas ainda melhores, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha - fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso tanto em italiano quanto em espanhol, explorando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.
    Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso tanto em italiano quanto em espanhol, explorando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo. Foto: Divulgação
  • Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.
    Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Ela tambÃ©m conquistou cinco prÃªmios Grammy Latino, alÃ©m de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo - mais de 70 milhÃµes de cÃ³pias vendidas, com certificaÃ§Ãµes mÃºltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vÃ¡rios de ouro e alguns de diamante.
    Ela tambÃ©m conquistou cinco prÃªmios Grammy Latino, alÃ©m de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo - mais de 70 milhÃµes de cÃ³pias vendidas, com certificaÃ§Ãµes mÃºltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vÃ¡rios de ouro e alguns de diamante. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @laurapausini
  • Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.
    Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.
    Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.
    Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.
    Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
  • Em 2023, apÃ³s 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a uniÃ£o em uma cerimÃŽnia Ã­ntima.
    Em 2023, apÃ³s 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a uniÃ£o em uma cerimÃŽnia Ã­ntima. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @laurapausini
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay