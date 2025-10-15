Galeria
Laura Pausini confirma show em São Paulo dentro de turnê mundial: ‘ Amo o Brasil’
-
A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e integra a agenda da “Io Canto World Tour”, que terá repertório baseado em sucessos da carreira e nas canções inéditas do álbum “Io Canto 2”. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
-
A turnê de Pausini terá início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguirá por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
-
Além da Europa, a artista passará por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Foto: Reprodução do X @LauraPausini
-
O novo disco que embala a turnê, “Io Canto 2”, dá continuidade ao projeto lançado em 2006 com “Io Canto”, que reuniu 19 faixas e trouxe músicas como “Due”, “Destinazione Paradiso” e “Strada Facendo”. Foto: ra musical, e personalidade de televisão italiana - Reprodução do X @billboardlatin
-
-
Em entrevista à revista “Quem”, ela falou de seu sentimento especial pelo Brasil, país com o qual tem forte relação desde os primeiros anos da carreira. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
"Eu digo que na outra vida eu era brasileira. Não sei explicar a verdadeira razão de eu ficar tão feliz quando estou no Brasil. Todos os italianos sabem que eu amo o Brasil e que o português é o meu idioma preferido”, derreteu-se. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
-
Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
-
No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbum, com vendas ainda melhores, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha - fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso tanto em italiano quanto em espanhol, explorando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo. Foto: Divulgação
-
Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
-
Ela tambÃ©m conquistou cinco prÃªmios Grammy Latino, alÃ©m de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo - mais de 70 milhÃµes de cÃ³pias vendidas, com certificaÃ§Ãµes mÃºltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vÃ¡rios de ouro e alguns de diamante. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @laurapausini
-
Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
-
Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta. Foto: Reprodução do Instagram @laurapausini
-
Em 2023, apÃ³s 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a uniÃ£o em uma cerimÃŽnia Ãntima. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @laurapausini
-