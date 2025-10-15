Galeria
Keira Knightley pede desculpas por participação nos audiolivros de “Harry Potter”
A artista afirmou não saber do boicote à autora J.K. Rowling, motivado por declarações consideradas transfóbicas. Foto: Instagram @jkrowlingweb
Em entrevista ao site Decider, Knightley disse: “Eu não tinha consciência de nada disso, peço desculpas”, e acrescentou que espera “que as pessoas aprendam a viver com respeito, mesmo com opiniões diferentes”. Foto: Keira Knightley / Reprodução Youtube
Atriz renomada no mundo do Cinema, Keira Knightley arrasa corações por onde passa. Nascida em 26 de março de 1985, em Londres, Inglaterra, a talentosa artista acumula filmes de grande apelo mundial. Saiba mais sobre a brilhante atriz, que já concorreu ao Oscar. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
Filha de atores, desde cedo demonstrou interesse pela atuação e começou sua carreira ainda criança, aparecendo em produções televisivas britânicas. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
No entanto, foi na adolescência que sua carreira começou a decolar, especialmente após sua participação em filmes que a consolidaram como uma das principais atrizes de sua geração. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
O primeiro grande papel de Keira Knightley no cinema veio em 2002, quando estrelou o filme "Driblando o Destino". No longa, ela interpretou Jules, uma jovem apaixonada por futebol, que desafia as expectativas sociais e familiares para seguir seu sonho. O filme foi um sucesso inesperado, ajudando a projetar sua carreira internacionalmente. Foto: divulgação
No ano seguinte, Keira foi escalada para um papel que mudaria sua trajetória: Elizabeth Swann, na franquia "Piratas do Caribe". O primeiro filme, "A Maldição do Pérola Negra" (2003), foi um enorme sucesso. Foto: divulgação
Ao lado de Johnny Depp, no icônico papel do Capitão Jack Sparrow, e Orlando Bloom, interpretando Will Turner, Keira brilhou como a destemida Elizabeth Swann. O que começou como a clássica personagem feminina em perigo logo se transformou em algo muito maior. Foto: divulgação
Nos filmes seguintes, "O Baú da Morte" (2006) e "No Fim do Mundo" (2007), Elizabeth Swann evolui de uma jovem aristocrata para uma habilidosa guerreira e estrategista. Em "No Fim do Mundo", ela se torna a Rainha dos Piratas, comandando sua própria frota e desempenhando um papel central na batalha final contra a Companhia das Índias. Foto: divulgação
A transformação da personagem mostrou a versatilidade de Keira como atriz, dando mais profundidade à narrativa da franquia. Mesmo após sua saída da série principal, sua personagem teve um breve retorno em "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar" (2017). Foto: divulgação
Seu desempenho ao longo dos filmes ajudou a elevar a saga ao status de fenômeno global, garantindo bilheterias bilionárias e consolidando seu nome na história do cinema de aventura. Foto: divulgação
Keira Knightley também se tornou conhecida por sua presença marcante em filmes de época. Em 2005, estrelou "Orgulho e Preconceito", adaptação do romance clássico de Jane Austen. Interpretando Elizabeth Bennet, ela recebeu aclamação da crítica e sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: divulgação
Sua atuação trouxe frescor e carisma à personagem, ampliando sua reputação como uma das melhores atrizes da sua geração. Após esse grande sucesso, ela mergulhou em outros filmes de época que reforçaram seu talento. Foto: divulgação
Por exemplo em "Desejo e Reparação" (2007), dirigido por Joe Wright, onde interpretou Cecilia Tallis, uma jovem aristocrata cuja vida é devastada por uma falsa acusação. O filme foi um sucesso de crítica e foi indicado a vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme. Foto: divulgação
Outro destaque foi "A Duquesa" (2008), onde viveu Georgiana Cavendish, uma figura histórica britânica cuja vida foi marcada por escândalos e desafios políticos. Mais uma vez, sua performance foi amplamente elogiada, reafirmando seu domínio em papéis de época. Foto: divulgação
Apesar de ser associada a filmes históricos, Keira Knightley também se aventurou em outros gêneros. Em "Não Me Abandone Jamais" (2010), baseado no romance de Kazuo Ishiguro, ela entregou uma performance emocionalmente intensa ao lado de Carey Mulligan e Andrew Garfield. Foto: divulgação
Ela também estrelou "Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo" (2012), ao lado de Steve Carell, mostrando um lado mais leve e cômico de sua atuação. Foto: divulgação
No mesmo ano, interpretou a icônica personagem-título em "Anna Karenina", adaptação do romance de Liev Tolstói. O filme, visualmente deslumbrante, trouxe uma abordagem teatral e inovadora para a história. Foto: divulgação
Em 2014, Keira Knightley brilhou em "O Jogo da Imitação", interpretando Joan Clarke, uma matemática brilhante que trabalhou ao lado de Alan Turing na decodificação do código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. O filme foi um enorme sucesso e rendeu a ela uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: divulgação
Nos anos seguintes, ela continuou em papÃ©is desafiadores. Em "Colette" (2018), interpretou a escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette, que lutou pelo reconhecimento de suas obras em um ambiente dominado por homens. O filme foi aclamado por seu retrato de uma mulher Ã frente de seu tempo. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Em 2024, estrelou a série da Netflix "Black Doves", interpreta Helen Webb, uma espiã que vive sob disfarce como esposa de um político e mãe de dois filhos. Foto: Divulgação
Um ano depois, Keira Knightley estreou outro projeto da Netflix, o filme "A Mulher na Cabine 10". Baseado no livro de Ruth Ware, o suspense acompanha Laura â??Loâ? Blacklock, jornalista que embarca em um cruzeiro de luxo para cobrir uma reportagem. A trama mistura tensÃ£o psicolÃ³gica, mistÃ©rio e paranoia, enquanto Lo enfrenta perigos e tenta desvendar a verdade por trÃ¡s de acontecimentos sinistros a bordo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Keira também é produtora executiva da série, que tem seis episódios e foi renovada para uma segunda temporada. Foto: Divulgação
Keira Knightley é casada com o músico britânico James Righton, ex-integrante da banda Klaxons. O casal iniciou o relacionamento em 2011 e oficializou a união em uma cerimônia na França em 2013. Eles têm duas filhas: Edie, nascida em maio de 2015, e Delilah, nascida em setembro de 2019. Foto: Keira Knightley / Reprodução Youtube