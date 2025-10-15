Galeria
Isabelle Drummond é processada por dívida com condomínio
De acordo com a apuração, a artista enfrenta uma ação judicial movida pelo condomínio de um prédio no centro do Rio de Janeiro, onde alega-se que ela possui débitos não quitados. Foto: Reprodução/Instagram
A ação, em tramitação na Justiça do Rio, alega que a atriz não quitou as taxas referentes aos meses de abril e novembro de 2024 e acumula débitos desde 2023. Foto: Reprodução/Instagram
Ainda de acordo com o portal, a dívida inicial era de R$ 17.858,16, mas o valor aumentou consideravelmente com a aplicação de juros, multa mensal de 1% e honorários advocatícios. Foto: Reprodução/Instagram
No dia 26 de agosto de 2025, houve uma audiência de conciliação, porém nem a atriz nem seus representantes compareceram. Foto: Reprodução/Instagram
A defesa declarou que ainda não conseguiu contato direto com Isabelle e que ela pode não estar ciente do processo. Foto: Reprodução/Instagram
Em contraponto a essa questão judicial, a carreira artística de Isabelle Drummond segue em alta. Foto: Reprodução/Instagram
A atriz se prepara para um grande retorno à televisão após cinco anos afastada das novelas. Foto: Reprodução/Instagram
Ela foi convidada para viver a antagonista principal da próxima trama das seis da Globo, "Coração Acelerado", escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Foto: Reprodução/Instagram
No dia 30 de agosto, a atriz marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, usando um look exclusivo assinado pelo designer espanhol Javier Guijarro. Relembre seus trabalhos! Foto: Reprodução/Instagram
Natural de Niterói, Rio de Janeiro, Isabelle Drummond nasceu em 12 de abril de 1994. Foto: Reprodução/Instagram
Ela se tornou nacionalmente conhecida ao interpretar a personagem Emília na TV Globo de 2001 a 2006. O papel marcou sua carreira e chamou a atenção do público e da crítica. Foto: Reprodução/YouTube
Após o sucesso no “Sítio”, Isabelle participou de diversas novelas e séries de destaque. Um de seus papéis mais memoráveis foi o de Bianca em “Caras e Bocas”, de 2009. Foto: Thiago Prado Neris/TV Globo
Em 2012, interpretou Cida, uma das icônicas “empreguetes" na novela “Cheias de Charme”. Foto: Reprodução/TV Globo
Isabelle também atuou em "Laços de Família", em 2000, "Eterna Magia", em 2007, "A Favorita", de 2008, "Sangue Bom", de 2013, e "Geração Brasil", de 2014. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 2015, interpretou Júlia Brandão em "Sete Vidas", e em 2017, viveu Anna Millman em "Novo Mundo". Foto: Divulgação/Globo
Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela "Verão 90", na qual interpretou a personagem Manu. Foto: Raquel Cunha/Globo
Além da TV, Isabelle tem uma carreira no cinema, participando de filmes como "Se Eu Fosse Você 2" e "Turma da Mônica: Lições". Foto: Divulgação
Recentemente, Isabelle diversificou seu ramo de atuação para se dedicar ao teatro, além de realizar trabalhos como produtora e diretora de alguns projetos audiovisuais. Foto: Divulgação