Galeria
Pra quem não viu: morte de turista que caiu de borda infinita traz dúvidas sobre segurança do sistema
-
Veronika Kobzova, de 28 anos, perdeu a vida após cair de uma piscina de borda infinita em uma casa alugada. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Foto: Montagem/Reprodução Instagram
-
A piscina fica a uma altura de 15 metros, o equivalente a um prédio de três andares. As informações são do veículo britânico The Mirror. Foto: Montagem/Reprodução
-
Nativa da Ucrânia, Kobzova sofreu múltiplas fraturas no crânio e no rosto ao escorregar e despencar do local. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Apesar do rápido atendimento médico, a jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Kobzova passava férias no país asiático e estava acompanhada de duas amigas, uma tailandesa e outra também ucraniana. Foto: Yavor Punchev/Unsplash
-
Ela era acrobata e fazia parte de uma renomada família circense ucraniana. Foto: Reprodução/Instagram
-
Mykola Kobzov, diretor do Circo Kobzov, do qual Kobzova fazia parte — ele também era tio dela —, expressou profunda tristeza em um comunicado: Foto: Reprodução/Instagram
-
-
"Ela era jovem, bonita, bem-sucedida. Veronika, sempre nos lembraremos de você. Nossa família está de luto. Te amo". Foto: Reprodução
-
Autoridades tailandesas abriram inquérito para esclarecer os detalhes do ocorrido, mas as primeiras informações indicam que se trata de um acidente, sem indícios de crime. Foto: Reprodução
-
A morte de Kobzova chama atenção para os riscos em áreas de lazer aparentemente seguras, especialmente essas com as chamadas "bordas infinitas". Foto: Freepik/lifeforstock
-
-
O conceito arquitetônico da “borda infinita” é uma solução estética e funcional que visa criar a ilusão de continuidade entre uma superfície construída e a paisagem ao redor. Foto: lenchen87/Pixabay
-
A ideia é que a água ou a estrutura pareça “desaparecer” no horizonte, sem barreiras visíveis, ampliando a sensação de espaço e conexão com o ambiente. Foto: SH Cho/Pixabay
-
O efeito é especialmente marcante em projetos localizados em áreas com vistas privilegiadas, como montanhas, oceanos ou horizontes urbanos. Foto: Freepik/frimufilms
-
-
Esse efeito é alcançado por meio de um desnível no qual a água transborda para um reservatório oculto, sendo recirculada por um sistema hidráulico. Foto: Divulgação/Bueno Engenharia e Construções
-
Um dos primeiros exemplos desse conceito foi a "Casa da Cascata", que fica na Pensilvânia (EUA), projetada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright em 1934. Foto: Wikimedia Commons/Somach
-
A residência se integra à floresta e às cascatas, com terraços que se estendem sobre a natureza, criando uma transição fluida entre o construído e o ambiente. Foto: Wikimedia Commons/Eritak
-
-
Um exemplo contemporâneo famoso é a piscina do Marina Bay Sands, em Singapura. É a maior do mundo que faz uso do conceito da borda infinita. Foto: Javi perales - Flickr
-
Outro exemplo é o hotel Hanging Gardens of Bali, na Indonésia, com suas piscinas em cascata esculpidas nas encostas da floresta tropical, oferecendo vistas limpas da paisagem. Foto: Reprodução/TripAdvisor
-
No Brasil, diversas casas de alto padrão e resorts em locais como Búzios, no Rio (foto), Fernando de Noronha (PE) e a Serra da Mantiqueira utilizam esse conceito da borda infinita. Foto: Divulgação/Abracadabra Boutique Hotel
-
-
O escritÃ³rio de arquitetura SAOTA, da Ãfrica do Sul, Ã© um dos mais conhecidos no mundo que fazem uso dessa tÃ©cnica em suas construÃ§Ãµes de luxo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/SAOTA