A trajetória de Cantinflas, o humorista mexicano que impressionou Charles Chaplin

Cantinflas se tornou uma referÃªncia do humor popular, mas com traÃ§os de sofisticaÃ§Ã£o. Muitas vezes, foi comparado ao prÃ³prio Chaplin, nÃ£o sÃ³ pelo visual ou tipo de humor, mas pela capacidade de emocionar, de criticar com leveza, de fazer rir enquanto retratava injustiÃ§as e absurdos do cotidiano. Foto: DivulgaÃ§Ã£o