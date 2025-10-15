Galeria
A trajetória de Cantinflas, o humorista mexicano que impressionou Charles Chaplin
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nasceu em 12 de agosto de 1911 na Cidade do México, em meio a dificuldades econômicas e em uma família numerosa. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Precocemente, ele teve que trabalhar, acumulando ofícios diversos - de engraxate a motorista de táxi, de pugilista amador a aprendiz de toureiro - até encontrar no espetáculo sua verdadeira vocação. Foto: Reprodução do Youtube
Foi nos circos e nos teatros populares de variedades que Moreno começou a experimentar a comédia de improviso. Uma noite, ao substituir um apresentador ausente, ele falou sem roteiro algum e encantou a plateia. Foto: Reprodução do Youtube
Dessa “bagunça organizada” nasceu o tipo que viria a ser tão amado: o personagem do homem simples, malandro, bom de coração, cujo modo de falar fazia rir e refletir. Foto: Reprodução do Youtube
O nome “Cantinflas” foi adotado logo no início da carreira. A origem é desconhecida, embora haja uma versão de que teria surgido de “cuánto inflas” - algo como “quanto você exagera”. Foto: Reprodução do Youtube
O nome acabou ficando e passou a representar não apenas o personagem, mas uma maneira de fazer humor. Foto: Divulgação
Cantinflas estreou no cinema mexicano em meados da década de 1930, mas foi em “Ahí está el detalle”, de 1940, que ele realmente conquistou o público nacional. Foto: Divulgação
O tipo do pobre urbano, vestido de forma simples, meio desajeitado, mas com esperteza, se tornou um símbolo. Foto: Divulgação
Seus filmes eram uma mistura de humor físico, comédia de erros e, sobretudo, fala com trocadilhos, diálogos longos que se enrolavam e subvertiam a linguagem para rir e denunciar as desigualdades da sociedade mexicana. Foto: Divulgação
Nos anos 40 e 50, sua fama cresceu enormemente no México e em toda a América Latina. Foto: Reprodução do Flickr Case X
Cantinflas se tornou uma referÃªncia do humor popular, mas com traÃ§os de sofisticaÃ§Ã£o. Muitas vezes, foi comparado ao prÃ³prio Chaplin, nÃ£o sÃ³ pelo visual ou tipo de humor, mas pela capacidade de emocionar, de criticar com leveza, de fazer rir enquanto retratava injustiÃ§as e absurdos do cotidiano. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 1956, surgiu a consagração internacional com “A Volta ao Mundo em 80 Dias” - “Around the World in 80 Days”. Nesse filme, Cantinflas interpretou Passepartout, em uma produção hollywoodiana de grande porte. Pela performance, ele recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia ou Musical. Foto: Divulgação
A produção venceu o Oscar de Melhor Filme e ficou demonstrado que o humor de Cantinflas transcendia barreiras culturais. Foto: Divulgação
Mesmo com sucesso fora do México, Cantinflas permaneceu fiel à sua base. Produziu e atuou muito no cinema nacional, manteve contato com o povo, participou de causas sociais e foi símbolo de simplicidade. Seu compromisso com a cultura popular mexicana foi parte fundamental de sua identidade artística. Foto: Divulgação
Nos últimos anos de vida, apesar de problemas de saúde, ele não deixou de atuar. Seu cinema continuou sendo exibido e o personagem permaneceu celebrado. Foto: Divulgação
Cantinflas teve apenas um filho, Mario Arturo Moreno Ivanova, adotado ainda pequeno por ele e por sua esposa, Valentina Ivanova Zubareff. Foto: Reprodução do Instagram @la.monarquia.esp
Em 20 de abril de 1993, aos 83 anos, Mario Moreno morreu vítima de câncer de pulmão. Seu corpo foi velado no México, com grande comoção nacional e repercussão internacional. Foto: Reprodução do Youtube
O legado de Cantinflas é imenso para o universo cinematográfico da América Latina. O verbo “cantinflear” foi oficialmente incorporado ao vocabulário da Real Academia Espanhola da Língua, com a conotação de “falar muito e dizer pouco”, em alusão ao estilo verbal característico de seu personagem. Foto: - Divulgação
Seu trabalho inspirou e segue inspirando geraÃ§Ãµes de artistas do humor, cinema e cultura popular. Ele mostrou que Ã© possÃvel unir entretenimento e crÃtica social, que a comÃ©dia popular pode ter profundidade, e que a identidade de um paÃs pode se expressar de forma autÃªntica nas telas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
