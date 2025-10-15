Othon Bastos, aos 92 anos, celebra trajetória e reflete sobre o “fim” de sua geração

Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930 - Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se tanto na área musical, como na atuação. Em 1970, foi o vencedor da fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul "BR-3". Tony Tornado está no ar na novela Êta Mundo Melhor (continuação de Êta Mundo Bom!). Foto: Reprodução Instagram