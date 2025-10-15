Galeria
Cantor argentino participante da versão mexicana da ‘Dança dos Famosos’ é assassinado a tiros
-
O programa é inspirado no “Dancing with the Stars”, que no Brasil ficou conhecido como “Dança dos Famosos”. Foto: Reprodução
-
As autoridades investigam o caso como uma possível execução. Sua namorada, a cantora Mariana Ávila, nega essa hipótese, afirmando que o artista não tinha envolvimento com nada ilegal. Foto: Reprodução/X
-
Dorcaz também era um ex-modelo e iniciou sua carreira profissional na Espanha, com sucessos como “Volver a Empezar”, “No eres tú” e “Cara bonita”. Foto: Reprodução Redes/X @FedeDorcaz
-
A versão brasileira da "Dança dos Famosos" foi criada em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente é exibida no Domingão com Huck. O programa já soma 22 temporadas. Foto: TV Globo/Divulgação
-
-
A estreia da nova temporada foi no dia 10 de agosto, com 16 participantes divididos em quatro grupos. Foto: Divulgação/Manoella Mello/Globo
-
O grupo A ficou composto pelo apresentador Rodrigo Faro, os atores Duda Santos e Silvero Pereira, e a influenciadora Gracyanne Barbosa. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O grupo B começou com o ator David Junior, a influenciadora Nicole Bahls, o cantor Luan Pereira e a atriz Fernanda Paes Leme. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
O grupo C incluiu o ator Allan Souza Lima, a apresentadora Catia Fonseca, o ex-jogador Richarlyson e a cantora Manu Bahtidão. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Já o grupo D, foi formado pelo ator Lucas Leto – que substituiu MC Livinho –, Wanessa Camargo, o influenciador Álvaro e a atriz Tereza Seiblitz. Relembre agora quais foram os campeões da "Dança" em cada edição! Foto: Reprodução/TV Globo
-
Edição 2024, Tati Machado: A apresentadora e seu professor Diego Maia foram campeões após vencer Lucy Alves e Fernando Perrotti na final. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Edição 2023, Priscila Fantin: A atriz e o professor Rolon Ho derrotaram as duplas Carla Diaz e Diego Basilio e Rafa Kalimann e Fernando Perrotti, que terminaram, respectivamente, com a 2ª e a 3ª posições. Foto: João Miguel Júnior/Divulgação/Globo
-
Edição 2022, Vitória Strada: Ela dançou ao lado do professor Wagner Santos e os dois saíram como campeões após arrasarem nas apresentações de valsa e samba. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Edição 2021, Paolla Oliveira: A atriz foi campeã da "Super Dança dos Famosos", que reuniu os melhores de todas as edições, ao lado do professor Leandro Azevedo. Em 2º lugar, ficou o ator Rodrigo Simas, e em 3º a atriz Dandara Mariana. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Edição 2020, Lucy Ramos: Com 119,8 pontos, a atriz se sagrou campeã ao lado do professor Reginaldo Sama dançando valsa e tango na final. A também atriz Daniella Winits ficou em 2º, e Giullia Buscacio em 3º. Foto: Divulgação/Gshow
-
Edição 2019, Kaysar Dadour: O vice-campeão do BBB 18 teve pontuação total de 199,3, ao lado de Mayara Araújo, e foi o campeão. Dandara Mariana ficou em 2º e Jonathan Azevedo em fechou o pódio. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Edição 2018, Léo Jaime: O cantor e ator foi o campeão em 2018, ao lado de Larissa Parison. Erika Januza ficou em 2º e Dani Calabresa em 3º. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Edição 2017, Maria Joana: No ritmo de samba e valsa, a atriz venceu a competição com 198,7 pontos, ao lado do professor Reginaldo Sama. Os atores Lucas Veloso e Nicolas Pratas ficaram em 2º e 3º, respectivamente. Foto: Divulgação/Gshow
-
Edição 2016, Felipe Simas: O ator venceu a "Dança" com a professora Carol Agnelo. Sophia Abrahão ficou em 2º e Rainer Cadete em terceiro 3º. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Edição 2015, Viviane Araújo: A atriz foi a campeã ao lado do professor Marcelo Granjeiro, com 78,9 pontos. Arthur Aguiar ficou em 2º e Mariana Santos em 3º. A final foi no ritmo de samba e tango. Foto: Divulgação/TV Globo
-
-
Edição 2014, Marcelo Mello Jr.: O ator, que rasgou a calça durante a apresentação, foi campeão com a professora Raquel Guarini. Eles superaram Paloma Lombardi, que ficou com o 2º lugar. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Edição 2013, Carol Castro: Com o professor Leandro Azevedo, a atriz foi a grande vencedora dançando samba e tango na final. Bruna Marquezine ficou em 2º e Tiago Abravanel em 3º. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Edição 2012, Rodrigo Simas: O ator e a professora Raquel Guarini venceram a edição de 2012. Eles tiveram um total de 114,4 pontos. Cláudia Ohana ficou em 2º com dois décimos a menos. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Edição 2011, Miguel Roncato: O ator bateu Nelson Freitas e Odilon Wagner na final e ficou com o título da 8ª temporada. Foto: Bob Paulino/Globo
-
Edição 2010, Fernanda Souza: A atriz venceu Sheron Menezzes no paso doble e samba de gafieira e ficou com o prêmio em 2010. Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo
-
Edição 2009, Paolla Oliveira: Ao som dos ritmos samba de gafieira e tango, a atriz levou a melhor sobre o humorista Leandro Hassum (2º) e o ator Jonatas Faro (3º). Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Edição 2008, Christiane Torloni: A atriz conseguiu uma evolução incrível durante a competição e saiu com o prêmio ao lado do professor Álvaro Reis, à frente dos atores Rafael Almeida e Samara Felippo. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Edição 2007, Rodrigo Hilbert: Além de cozinhar e construir casas, Rodrigo Hilbert também se consagrou na dança ao lado da professora Priscilla Amaral. Foto: Divulgação/Globo
-
Edição 2006, Robson Caetano: Na 2ª edição de 2006, o ex-medalhista olímpico exibiu seu talento na pista de dança e foi campeão batendo o ator Stepan Nercessian e a apresentadora Babi Xavier na final. Foto: Divulgação
-
-
Edição 2006, Juliana Didone: No único ano com duas edições do reality, a atriz desbancou a cantora Kelly Key e o humorista Pedro Bismarck, e levou a medalha de ouro. Foto: Divulgação
-
Edição 2005, Karina Bacchi: A atriz foi a primeira campeã do programa, que contou com apenas seis participantes. Os atores Alexandre Barillari e Daniela Escobar ficaram com o 2º e 3º lugares, respectivamente. Foto: Reprodução/TV Globo