Conheça Assis, a cidade natal de São Francisco, padroeiro dos animais
Situada na encosta do Monte SubÃ¡sio, Assis oferece vistas panorÃ¢micas do Vale da Ã?mbria. EstÃ¡ a cerca de 180 quilÃŽmetros ao norte de Roma e Ã© cercada por colinas verdejantes, vinhedos e oliveiras centenÃ¡rias. Foto:
A paisagem bucólica da cidade localizada na região da Úmbria reflete o espírito contemplativo de São Francisco e inspira visitantes com sua beleza serena. Foto:
Assis, aliás, tem raízes que remontam à época dos umbros, antes de ser conquistada pelos romanos no século 3 a.C. Prosperou como municipium romano, com vestígios como o Templo de Minerva e o anfiteatro ainda visíveis hoje. Foto: reprodução/expedia
Durante a Idade Média, foi palco de intensas disputas entre guelfos (favoráveis ao papa) e gibelinos (favoráveis ao imperador). Essas lutas moldaram a arquitetura defensiva da cidade, com muralhas e fortalezas como a Rocca Maggiore. Foto: reprodução /tripadvisor
Construída logo após a canonização do santo em 1228, a Basílica de São Francisco é um dos principais centros de peregrinação cristã. Suas duas igrejas sobrepostas abrigam afrescos de Giotto e Cimabue, considerados obras-primas da arte medieval. Foto: reprodução /tripadvisor
Os afrescos de Giotto na BasÃlica retratam a vida de SÃ£o Francisco com uma profundidade emocional e tÃ©cnica revolucionÃ¡ria para a Ã©poca. Eles marcam o inÃcio da arte renascentista e atraem estudiosos e turistas do mundo inteiro. Foto:
A fortaleza medieval Rocca Maggiore domina a cidade do alto e oferece vistas panorâmicas do Vale de Spoleto. Construída no século 12, foi ampliada por Frederico II e é um símbolo da resistência histórica de Assis. Foto: reprodução /tripadvisor
Localizado na Piazza del Comune, o Templo de Minerva é um dos edifícios romanos mais bem preservados da Itália. Hoje abriga a igreja de Santa Maria sopra Minerva, mesclando arquitetura clássica e cristã. Foto: reprodução /tripadvisor
O centro histórico de Assis é um labirinto de ruas de pedra, praças encantadoras e construções medievais. Caminhar por ele é como viajar no tempo, com cada esquina revelando uma nova história. Foto: reprodução /tripadvisor
Localizado nas encostas do Monte Subásio, o Eremitério das Carceri é onde São Francisco se retirava para meditar. Cercado por bosques, transmite uma atmosfera de paz e introspecção. Foto: reprodução /tripadvisor
A culinária da cidade é marcada por sabores rústicos e autênticos. Pratos como a porchetta, trufas negras, azeite de oliva e vinhos locais encantam os visitantes e celebram a terra fértil da Úmbria. Foto:
Assis sedia diversos eventos culturais, como o Calendimaggio, uma festa medieval com desfiles, mÃºsica e encenaÃ§Ãµes histÃ³ricas que celebram a primavera e a heranÃ§a da cidade. Foto: reproduÃ§Ã£o
A cidade respira espiritualidade franciscana. Além das igrejas, há centros de estudos, retiros e encontros inter-religiosos que promovem o diálogo e a paz, seguindo os ensinamentos de São Francisco. Foto: reprodução /tripadvisor
Assis Ã© sÃmbolo internacional de paz. Diversos encontros mundiais de lÃderes religiosos e polÃticos jÃ¡ ocorreram na cidade, reforÃ§ando sua papel como ponte entre culturas e crenÃ§as. Foto: reproduÃ§Ã£o
O Parque Regional do Monte Subásio é uma área protegida que oferece trilhas ecológicas, vistas deslumbrantes e contato direto com a natureza. É ideal para caminhadas contemplativas e observação de fauna. Foto: reprodução /tripadvisor
Assis oferece uma ampla gama de hospedagens, desde hotéis boutique até conventos que recebem peregrinos. A hospitalidade local é marcada pela gentileza e acolhimento espiritual. Foto:
