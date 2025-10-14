Galeria
Falha geológica que causa terremotos inspirou filme de catástrofe
-
A "Falha de San Andreas" é uma falha geológica significativa que se estende por aproximadamente 1.300 km ao longo da Califórnia, nos Estados Unidos. Foto: Ikluft wikimedia commons
-
Ela marca a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Foto: Domínio público
-
A falha é responsável por terremotos históricos, como o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que teve magnitude 7,8 na escala Richter e deixou a cidade devastada, com mais de 3 mil mortes. Foto: Domínio Público
-
Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas. Foto: wikimedia commons H.G. Wilshire, U.S. Geological Survey
-
-
Os cientistas acreditam que a falha de San Andreas pode produzir terremotos de grande magnitude no futuro, o que representa uma séria ameaça para a população e infraestrutura da Califórnia. Foto: NASA Domínio público
-
A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado. Foto: Imagem de Sindi Short por Pixabay
-
Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego. Foto: Todd Jones - Flickr wikimedia commons
-
-
É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra. Foto: L W por Pixabay
-
Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos. Foto: Maxx Girr por Pixabay
-
AlÃ©m do risco de terremotos, a Falha de San Andreas tambÃ©m causa outros efeitos na regiÃ£o, como a deformaÃ§Ã£o do terreno, atividade vulcÃ¢nica, desafios na construÃ§Ã£o e mudanÃ§as no nÃvel do mar. Foto: wikimedia commons USGS
-
-
No início de 2019, um sistema de alerta para antecipar terremotos entrou em operação em Los Angeles, parecido com os que são usados em países com muita atividade sísmica, como Japão e México. Foto: Henning Witzel Unsplash
-
O sistema usa um aplicativo que avisa os residentes -- e as autoridades -- de Los Angeles até 40 segundos antes de um terremoto de magnitude 5 ou mais. Foto: Valter Campanato Agencia Brasil
-
O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme "Terremoto: A Falha de San Andreas", dirigido por Brad Peyton e estrelado por Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario. Foto: Divulgação
-
-
O filme segue a histÃ³ria de um piloto de helicÃ³ptero de resgate, interpretado por Johnson, que tenta salvar sua filha durante uma sÃ©rie de terremotos catastrÃ³ficos ao longo da falha de San Andreas, na CalifÃ³rnia. Foto: divulgaÃ§Ã£o warner bros.
-
O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 474 milhões em todo o mundo, tendo custado US$ 110 milhões. Foto: reprodução / Terremoto: Falha de San Andreas
-
Los Angeles Ã© a segunda maior cidade dos Estados Unidos, localizada no estado da CalifÃ³rnia. Foto: pexels Danniel Reynaga
-
-
A cidade é lar de várias atrações famosas, como o Hollywood Walk of Fame, o Griffith Observatory (foto), o Getty Center e as praias de Santa Monica e Venice. Foto: wikimedia commons Mike Peel
-
A Califórnia, por sua vez, é o estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes. Foto: pexels The Global Guy
-
A CalifÃ³rnia tambÃ©m Ã© o terceiro maior estado em Ã¡rea terrestre, atrÃ¡s apenas do Alasca e do Texas. Foto: Lala MiklÃ³s/Unsplash
-