Falha geológica que causa terremotos inspirou filme de catástrofe

    A "Falha de San Andreas" é uma falha geológica significativa que se estende por aproximadamente 1.300 km ao longo da Califórnia, nos Estados Unidos.
  • Ela marca a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.
    Ela marca a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.
  • A falha é responsável por terremotos históricos, como o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que teve magnitude 7,8 na escala Richter e deixou a cidade devastada, com mais de 3 mil mortes.
    A falha é responsável por terremotos históricos, como o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que teve magnitude 7,8 na escala Richter e deixou a cidade devastada, com mais de 3 mil mortes.
  • Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas.
    Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas.
  • Os cientistas acreditam que a falha de San Andreas pode produzir terremotos de grande magnitude no futuro, o que representa uma séria ameaça para a população e infraestrutura da Califórnia.
    Os cientistas acreditam que a falha de San Andreas pode produzir terremotos de grande magnitude no futuro, o que representa uma séria ameaça para a população e infraestrutura da Califórnia.
  • A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado.
    A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado.
  • Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego.
    Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego.
  • É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra.
    É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra.
  • Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos.
    Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos.
  • No início de 2019, um sistema de alerta para antecipar terremotos entrou em operação em Los Angeles, parecido com os que são usados em países com muita atividade sísmica, como Japão e México.
    No início de 2019, um sistema de alerta para antecipar terremotos entrou em operação em Los Angeles, parecido com os que são usados em países com muita atividade sísmica, como Japão e México.
  • O sistema usa um aplicativo que avisa os residentes -- e as autoridades -- de Los Angeles até 40 segundos antes de um terremoto de magnitude 5 ou mais.
    O sistema usa um aplicativo que avisa os residentes -- e as autoridades -- de Los Angeles até 40 segundos antes de um terremoto de magnitude 5 ou mais.
  • O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme
    O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme "Terremoto: A Falha de San Andreas", dirigido por Brad Peyton e estrelado por Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario.
  • O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 474 milhões em todo o mundo, tendo custado US$ 110 milhões.
    O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 474 milhões em todo o mundo, tendo custado US$ 110 milhões.
  • A cidade é lar de várias atrações famosas, como o Hollywood Walk of Fame, o Griffith Observatory (foto), o Getty Center e as praias de Santa Monica e Venice.
    A cidade é lar de várias atrações famosas, como o Hollywood Walk of Fame, o Griffith Observatory (foto), o Getty Center e as praias de Santa Monica e Venice.
  • A Califórnia, por sua vez, é o estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes.
    A Califórnia, por sua vez, é o estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes.
