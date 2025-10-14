Jennifer Aniston quebra o silêncio sobre luta para ter filhos

E acrescentou: "Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue não ouvir – a narrativa de que eu não terei um filho, não terei uma família, porque sou egoísta, uma workaholic. Isso me afeta – eu sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos". Foto: Domínio Público