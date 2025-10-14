Biofábrica vai criar 190 milhões de mosquitos para combater a dengue; entenda

"Acho muito boa essa sinergia. Em julho foi inaugurada a Wolbito, que era a maior do mundo. Dois meses depois, já não é. Isso é muito bom para a saúde pública do Brasil", afirma Fabiano Pimenta, secretário adjunto da secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Foto: Imagem de Ernesto Eslava por Pixabay