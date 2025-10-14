Galeria
Pionieirismo e talento: Laura Cardoso esbanja carisma aos 98 anos
Para celebrar os 30 anos dos Estúdios Globo, um dos maiores complexos de produção audiovisual do mundo, a emissora inaugurou uma Calçada da Fama e trouxe alguns artistas para a comemoração, como a carismática Laura Cardoso. Foto: Reprodução do instagram @carasbrasil
Entre os nomes escolhidos estavam Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Lima Duarte, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Bete Faria, Ari Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho Nathália Timberg e Serginho Groisman. Foto: Reprodução do instagram @sitesodapop
Um dos momentos mais emocionantes do evento foi justamente a chegada de Laura Cardoso. A experiente atriz marcou a inauguração da Calçada da Fama e encantou quem estava presente com sua vitalidade e carisma, aos 98 anos. Foto: Reprodução do instagram @sitesodapop
Laura nasceu em 13/09/1927 em São Paulo, filha de imigrantes portugueses, e desde a infância brincava de teatro com amigos do bairro. Uma das atrizes pioneiras do Brasil, Laura Cardoso iniciou carreira no rádio nos anos 1940, migrou para TV e depois teatro e cinema. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A carreira profissional da atriz começou aos 15 anos, em 1942, nas radionovelas da Rádio Cosmos. Por lá, Laurinda de Jesus Cardoso aprendeu a usar a voz e ganhou o nome artístico "Laura Cardoso". Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A transição do rádio para a televisão ocorreu nos anos 1950, na TV Tupi. Participou do programa "Tribunal do Coração", em 1952, escrito por Vida Alves, que lhe rendeu um papel de destaque e foi um grande sucesso na época. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
Tem mais de 100 trabalhos em seu currículo, incluindo mais de 60 novelas. Também fez 30 longas-metragens para o cinema. É viúva do ator, roteirista, diretor e produtor de TV Fernando Balleroni, com quem teve três filhos: Fátima, José, que faleceu com três dias de vida, e Fernanda. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A atuação na televisão fez a atriz se destacar e ser nacionalmente conhecida. Ainda na Tupi, atuou em "Os Miseráveis", em 1958, e "Um Lugar ao Sol", no ano seguinte, além de outras novelas e programas, como "Grande Teatro Tupi", entre 1957 e 1964. Foto: Dvivulgação
A parceria entre Laura Cardoso e Walther Negrão se estendeu por várias novelas ao longo dos anos, como "Livre para Voar", "Fera Radical", "Vila Madalena", "Araguaia" e "Flor do Caribe". Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
Em 1985, protagonizou o texto de Henry James “A Herdeira”, com direção de Flávio Rangel. Um ano depois, esteve em “Divinas Palavras”, em 1986, de Ramón Del Valle Inclan. Foto: - Divulgação Rede Globo
Na sequência, apresentou o espetáculo “A Cerimônia do Adeus”, de Mauro Rasi, em um requintado teatro de Lisboa, o Trindade, antes de voltar às telinhas. Foto: Reprodução do Flickr arquivo Nacional Brasileiro
Em "Mulheres de Areia", de 1993, Laura Cardoso interpretou Isaura, a mãe das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires. A personagem se tornou uma figura central na trama de Ivani Ribeiro ao guardar o segredo das irmãs. Foto: Dvivulgação
No ano seguinte, em "A Viagem", da mesma autora, interpretou Dona Guiomar, personagem que foi assombrada pelo espírito de Alexandre, de Guilherme Fontes, e se tornou um tormento para o genro, Raul, de Miguel Falabella. Foto: Dvivulgação
Laura Cardoso interpretou Sinhana Coragem na versão da novela "Irmãos Coragem" de 1995. Ela era a mãe dos três irmãos: João, Jerônimo e Duda. Foto: Dvivulgação
A atriz interpretou a personagem Dona Carmem em "Chocolate com Pimenta", que foi ao ar em 2003. Ela era a avó de Timóteo, vivido por Marcello Novaes, e a matriarca de uma família considerada "caipira" na cidade fictícia de Ventura. Foto: Dvivulgação
Em "Caminho das Índias", de Glória Perez, Laura interpretou Laksmi, matriarca autoritária e tradicional da família Ananda. Laura também atuou em diversos filmes, incluindo "Dona Rosinha", de 2025, "De Perto Ela Não é Normal", de 2020, "O Crime da Cabra", de 2016, "Copacabana", de 2001 e "A Casa da Mãe Joana", de 2008. Foto: Dvivulgação
Laura Cardoso atuou em diversas peças de teatro importantes ao longo de sua carreira, incluindo "Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu" e "Vereda da Salvação", pelas quais recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A atriz dublou a personagem Betty Rubble, do desenho "Os Flintstones". E foi popular como Doroteia na novela Gabriela de 2012, uma senhora dominadora e puritana que impunha sua moral em Ilhéus, mas que tinha um passado desconhecido do grande público. Foto: Reprodução do Flickr MARCELO S. CAMARGO/
