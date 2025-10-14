Assine
Tilda Swinton desponta como favorita para viver Voldemort em Harry Potter

  • Segundo o site FandomWire, Swinton ganhou destaque nas apostas e entre os fãs após rumores de que os produtores da produção da HBO estariam cogitando escalar uma mulher para o papel do icônico antagonista criado por J.K. Rowling.
  • Conhecida por suas atuações marcantes e versáteis, Tilda é vista como uma escolha ousada e intrigante para o papel de Voldemort. A série promete recontar toda a saga do bruxinho com um elenco completamente novo.
  • Recentemente, a vitória inédita da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 rendeu diversos memes e comentários nas redes sociais, mas um momento específico caiu nas graças dos brasileiros. E envolvia Tilda Swinton!
  • Assim que foi anunciada como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Filme Dramático, a reação das outras atrizes que também concorriam na categoria chamou a atenção.
  • Uma dessas reações foi a de Swinton, que chegou a se levantar para aplaudir a brasileira. Uma querida!
  • Em entrevista à GloboNews, Fernanda Torres contou que a atriz britânica foi parabenizá-la pessoalmente:
  • Não demorou muito para os internautas relembrarem uma fala de Torres durante uma participação no programa
  • "Nem sei nem a falar o nome dela direito, é atriz e tal, Tilda Swinton. Ela é incrível", disse Fernanda, ao ser questionada sobre quem ela gostaria de ser por um dia. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Até o marido de Swinton, Sandro Kopp, entrou na onda e republicou um vídeo do site brasileiro
  Os internautas brasileiros ficaram tão empolgados com a reação de Swinton que a atriz
    "ganhou" até uma carteira de identidade com o nome de "Matilda Silva"!
  • Conhecida por papéis peculiares e estilo andrógeno, Tilda Swinton nasceu em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra.
  • Katherine Matilda Swinton (seu nome de batismo) vem de uma família aristocrática escocesa e estudou em instituições renomadas, incluindo a Universidade de Cambridge, onde se formou em Ciências Políticas e Sociais.
  • Sua jornada no mundo da atuação começou nos palcos, na renomada Royal Shakespeare Company, onde se juntou a amigos que compartilhavam sua paixão pelo teatro.
  • Sua carreira começou no teatro, mas foi no cinema independente que Swinton encontrou seu espaço. Ela ganhou notoriedade ao colaborar com o cineasta Derek Jarman, estrelando filmes como
  • Sua interpretação no filme
  • Ao longo dos anos, Tilda construiu uma carreira que equilibra produções independentes e blockbusters. Em 1999, atuou no elogiado drama
  • Nos anos seguintes, estrelou a ficção científica
  • Em 2005, Swinton interpretou o anjo Gabriel no filme
  • Em 2008, Swinton ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em
  • Além disso, Swinton é lembrada por seus papéis em outros filmes aclamados como
  A atriz também é conhecida por suas participações no universo Marvel. Ela interpretou o Ancião em
    "Doutor Estranho" (2016) e "Vingadores: Ultimato" (2019).
  • Fora das telas, Tilda é uma figura cultural distinta. Seu estilo único e andrógino fez dela um ícone da moda, frequentemente colaborando com marcas de luxo e designers renomados.
  Ela é também uma artista performática e participou de exposições e instalações de arte. Em 1995, por exemplo, ela fez parte de uma experimentação artística na qual ela dormia dentro de uma caixa de vidro, na Serpentine Gallery, em Londres.
    Ela Ã© tambÃ©m uma artista performÃ¡tica e participou de exposiÃ§Ãµes e instalaÃ§Ãµes de arte. Em 1995, por exemplo, ela fez parte de uma experimentaÃ§Ã£o artÃ­stica na qual ela dormia dentro de uma caixa de vidro, na Serpentine Gallery, em Londres. Foto: flickr - nicolas genin
  • Na vida pessoal, Tilda é mãe de gêmeos e vive a maior parte do tempo em Highland, na Escócia, onde mantém uma ligação forte com suas raízes.
  • Desde 2005, ela vive um relacionamento com o artista plástico alemão Sandro Kopp (foto). Antes, ela foi casada com o dramaturgo inglês John Byrne, com quem teve os dois filhos, Honor e Xavier.
  • No Globo de Ouro 2025, Tilda Swinton concorreu como Melhor Atriz pelo seu papel no filme
