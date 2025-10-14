Galeria
Tilda Swinton desponta como favorita para viver Voldemort em Harry Potter
-
Segundo o site FandomWire, Swinton ganhou destaque nas apostas e entre os fãs após rumores de que os produtores da produção da HBO estariam cogitando escalar uma mulher para o papel do icônico antagonista criado por J.K. Rowling. Foto: Reprodução / Instagram
-
Conhecida por suas atuações marcantes e versáteis, Tilda é vista como uma escolha ousada e intrigante para o papel de Voldemort. A série promete recontar toda a saga do bruxinho com um elenco completamente novo. Foto:
-
Recentemente, a vitória inédita da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 rendeu diversos memes e comentários nas redes sociais, mas um momento específico caiu nas graças dos brasileiros. E envolvia Tilda Swinton! Foto: Reprodução TNT
-
Assim que foi anunciada como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Filme Dramático, a reação das outras atrizes que também concorriam na categoria chamou a atenção. Foto: reprodução
-
-
Uma dessas reações foi a de Swinton, que chegou a se levantar para aplaudir a brasileira. Uma querida! Foto: reprodução
-
Em entrevista à GloboNews, Fernanda Torres contou que a atriz britânica foi parabenizá-la pessoalmente: "Quando fui andando pro palco, pessoas que admiro tanto aplaudindo, a Tilda veio na mesa da gente super emocionada, muito lindo". Foto: reprodução/globonews
-
Não demorou muito para os internautas relembrarem uma fala de Torres durante uma participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", em 2024, na qual ela expressa sua admiração por Swinton. Foto: montagem/reprodução tv globo
-
-
"Nem sei nem a falar o nome dela direito, é atriz e tal, Tilda Swinton. Ela é incrível", disse Fernanda, ao ser questionada sobre quem ela gostaria de ser por um dia. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Até o marido de Swinton, Sandro Kopp, entrou na onda e republicou um vídeo do site brasileiro "Omelete" com a reação da esposa. "Isso está virando meme no Brasil aparentemente. Um momento maravilhoso", escreveu. Foto: reprodução/instagram
-
Os internautas brasileiros ficaram tÃ£o empolgados com a reaÃ§Ã£o de Swinton que a atriz "ganhou" atÃ© uma carteira de identidade com o nome de "Matilda Silva"! Foto: reproduÃ§Ã£o/x
-
-
Conhecida por papéis peculiares e estilo andrógeno, Tilda Swinton nasceu em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra. Foto: wikimedia commons Harald Krichel
-
Katherine Matilda Swinton (seu nome de batismo) vem de uma família aristocrática escocesa e estudou em instituições renomadas, incluindo a Universidade de Cambridge, onde se formou em Ciências Políticas e Sociais. Foto: Bob Tubbs/Wikimedia Commons
-
Sua jornada no mundo da atuação começou nos palcos, na renomada Royal Shakespeare Company, onde se juntou a amigos que compartilhavam sua paixão pelo teatro. Foto: wikimedia commons Briefs4reskin
-
-
Sua carreira começou no teatro, mas foi no cinema independente que Swinton encontrou seu espaço. Ela ganhou notoriedade ao colaborar com o cineasta Derek Jarman, estrelando filmes como "Caravaggio" (1986) e "Crepúsculo do Caos" (1987). Foto: reprodução
-
Sua interpretação no filme "Orlando, a Mulher Imortal" (1992), baseado no romance de Virginia Woolf, foi um marco em sua carreira, solidificando sua reputação como uma atriz capaz de desafiar convenções de gênero e identidade. Foto: reprodução
-
Ao longo dos anos, Tilda construiu uma carreira que equilibra produções independentes e blockbusters. Em 1999, atuou no elogiado drama "Zona de Conflito", dirigido por Tim Roth. Foto: reprodução
-
-
Nos anos seguintes, estrelou a ficção científica "Vanilla Sky" (2001), com Tom Cruise e "Adaptação" (2002 - foto), do prestigiado diretor Spike Jonze. Foto: divulgação
-
Em 2005, Swinton interpretou o anjo Gabriel no filme "Constantine", baseado nas histórias em quadrinhos do personagem da DC Comics. Foto: Divulgação
-
Em 2008, Swinton ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Conduta de Risco" (2007), no qual interpretou uma advogada ambiciosa. Foto: reprodução
-
-
Além disso, Swinton é lembrada por seus papéis em outros filmes aclamados como "Precisamos Falar Sobre o Kevin" (2011 - foto), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "Okja" (2017) e "Suspíria: A Dança do Medo" (2018). Foto: reprodução
-
A atriz tambÃ©m Ã© conhecida por suas participaÃ§Ãµes no universo Marvel. Ela interpretou o AnciÃ£o em "Doutor Estranho" (2016) e "Vingadores: Ultimato" (2019). Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Fora das telas, Tilda é uma figura cultural distinta. Seu estilo único e andrógino fez dela um ícone da moda, frequentemente colaborando com marcas de luxo e designers renomados. Foto: wikimedia commons Siebbi
-
-
Ela Ã© tambÃ©m uma artista performÃ¡tica e participou de exposiÃ§Ãµes e instalaÃ§Ãµes de arte. Em 1995, por exemplo, ela fez parte de uma experimentaÃ§Ã£o artÃstica na qual ela dormia dentro de uma caixa de vidro, na Serpentine Gallery, em Londres. Foto: flickr - nicolas genin
-
Na vida pessoal, Tilda é mãe de gêmeos e vive a maior parte do tempo em Highland, na Escócia, onde mantém uma ligação forte com suas raízes. Foto: flickr - Gage Skidmore
-
Desde 2005, ela vive um relacionamento com o artista plástico alemão Sandro Kopp (foto). Antes, ela foi casada com o dramaturgo inglês John Byrne, com quem teve os dois filhos, Honor e Xavier. Foto: reprodução/youtube
-
-
No Globo de Ouro 2025, Tilda Swinton concorreu como Melhor Atriz pelo seu papel no filme "O Quarto ao Lado", do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Foto: divulgação