Galeria
Buraco no formato de ‘borboleta’ no Sol pode causar tempestade geomagnética na Terra
-
O fenômeno, observado entre os dias 8 e 11 de setembro de 2025, se chama buraco coronal, região onde os campos magnéticos se abrem permitindo que o vento solar escape. Isso pode causar tempestade geomagnética na Terra. Foto: Divulgação: NASA/SDO
-
As tempestades geomagnÃ©ticas podem afetar satÃ©lites, sistemas de comunicaÃ§Ã£o e redes elÃ©tricas, provocando apagÃµes. Mas, neste caso especÃfico, ao evento Ã© considerado fraco a moderado. Foto: Nasa domÃnio pÃºblico
-
Recentemente, o fotógrafo norte-americano Andrew McCarthy também capturou uma imagem extraordinária. A Estação Espacial Internacional cruzava o Sol no exato momento em que ocorria uma erupção solar. Foto: Reprodução/X @AJamesMcCarthy
-
O registro foi feito no dia 15 de junho no Deserto de Sonora, nos Estados Unidos, local conhecido pelas boas condiÃ§Ãµes para a observaÃ§Ã£o espacial. Foto: Wikimedia Commons/NOIRLab/NSF/AURA/P. HorÃ¡lek
-
-
McCarthy planejava fotografar apenas a passagem da ISS, que por si só já era considerada um desafio técnico. Foto: NASA/RoscosmosqWikimedia Commons
-
No entanto, ele teve a sorte de capturar também uma explosão solar ao fundo, criando uma foto única. Foto: Reprodução/@cosmic_background
-
“Felizmente, não só consegui a foto, como a explosão solar perfeitamente sincronizada tornou este um registro de 1 em um milhão que eu nunca conseguiria planejar devido à natureza fugaz dessas explosões”, escreveu ele no Instagram. Foto: Reprodução/@cosmic_background
-
-
Apesar da intensidade da erupção, a ISS não correu perigo, pois orbita a cerca de 400 km da Terra, longe do alcance direto desses fenômenos. Foto: Reprodução/X @AJamesMcCarthy
-
McCarthy, que é especialista em astrofotografia, usou múltiplos telescópios e técnicas avançadas para obter a foto, que chamou de “Sonhos de Kardashev”. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
O nome é em referência ao astrônomo russo que criou uma escala para medir o progresso tecnológico das civilizações. Foto: Domínio Público
-
-
Para resistir ao calor do deserto, o fotógrafo chegou a ter que resfriar diversos telescópios com bolsas de gelo. Foto: Ken Cheung/Unsplash
-
Apesar de sua importância para a Terra, o Sol é uma estrela de tamanho e brilho médios, classificada como uma anã amarela do tipo espectral G2V. Veja outras curiosidades! Foto: Divulgação/NASA
-
Composição: Assim como a maioria das estrelas, o Sol é composto principalmente de hidrogênio (aproximadamente 74%) e hélio (cerca de 24%), com traços de outros elementos como oxigênio, carbono e ferro. Foto: Reprodução/X @AJamesMcCarthy
-
-
"Pequeno gigante": Embora seja tenha o equivalente a 109 vezes o diâmetro da Terra, o Sol é menor do que muitas estrelas. A UY Scuti, por exemplo, é cerca de 1.700 vezes maior que o Sol. Foto: reprodução/youtube
-
Vida útil: Estrelas como o Sol vivem por cerca de 9 a 10 bilhões de anos. Foto: Reprodução/@nasa
-
Transformação: Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol se transformará em uma gigante vermelha. Nesse processo, ele se expandirá enormemente, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Foto: flickr - NASA Goddard Space Flight Center
-
-
Distância da Terra: O Sol está a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra — essa distância varia ligeiramente ao longo do ano. Foto: Freepik
-
Velocidade da luz: A luz do Sol viaja a 300 mil km/s, levando cerca de 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Foto: reprodução/youtube nasa
-
Superfície e Núcleo: A temperatura na superfície do Sol é de cerca de 5.500 °C. No seu núcleo, onde ocorrem as reações de fusão nuclear, a temperatura pode atingir incríveis 15 milhões de graus Celsius! Foto: divulgação/nasa
-
-
Não é amarelo: Embora frequentemente seja desenhado amarelo, a cor real do Sol é branca. Ele parece amarelo devido à forma como a luz solar é dispersa pela atmosfera terrestre. Foto: Alexa/Pixabay
-
Além de luz visível, o Sol emite radiação em várias faixas do espectro eletromagnético, como raios ultravioleta e infravermelho, essenciais para a vida na Terra, mas também potencialmente prejudiciais. Foto: Freepik/tawatchai07
-
Por fim, vale lembrar que o Sol é apenas uma das bilhões de estrelas da Via Láctea, e existem outras bilhões de outras galáxias no universo ainda não descobertas ou nem sequer exploradas. Foto: ESO/VVV/wikimedia commons
-