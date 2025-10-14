Galeria
Ex-marido troca Nicole Kidman por duas mulheres, diz jornalista americano
Segundo o jornalista Rob Shuter, Keith Urban estaria envolvido em dois novos relacionamentos poucas semanas após a divulgação do divórcio. Radicado em Nova York, Rob é conhecido por sua newsletter e podcast Naughty But Nice with Rob Shuter. Foto: Flickr / Eva Rinaldi
Ainda segundo esse jornalista, uma das mulheres envolvidas seria Maggie Baugh, guitarrista que já fez parte da banda de Keith e o acompanhou em turnês pelos Estados Unidos. A outra ele não revelou. Foto: Reprodução Youtube
Inclusive, durante um dos shows após a separação, o cantor alterou a letra damúsica "The Fighter", originalmente dedicada a Nicole Kidman, para incluir o nome de Maggie. No verso, ele trocou “Eu serei o lutador" por “Eu serei seu guitarrista”. Baugh registrou o momento em vídeo e compartilhou no Instagram. Foto: Reprodução Youtube
O jornal Daily Mail envolveu o ator Hugh Jackman na história, ao suspeitar que o divórcio do intérprete de Wolverine com Deborra-Lee Furness em 2023 pode ter inspirado Kidman e Urban a seguirem o mesmo caminho. Foto: Reprodução Instagram
Nicole Kidman protocolou o pedido de divórcio alegando “dificuldades conjugais e diferenças irreconciliáveis” no dia 30 de setembro de 2025. Foto: instagram
Entretanto, segundo o site TMZ, a iniciativa da separação teria partido do músico, enquanto a atriz desejava manter o casamento. Keith teria adquirido uma nova residência em Nashville e deixado o lar do casal no início do verão. Foto: Reprodução
Eles se conheceram em 2005 durante um evento de promoÃ§Ã£o da AustrÃ¡lia realizado em Los Angeles e oficializaram a uniÃ£o em junho de 2006 numa cerimÃŽnia em Sydney. O casal tem duas filhas: Faith Margaret, nascida em 2008 e Sunday Rose, nascida em 2010. Foto: jdeeringdavis/wikimedia commons
De acordo com o processo de divórcio, Nicole será a guardiã primária, responsável pelas meninas por 306 dias do ano, enquanto Urban ficará com elas nos 59 dias restantes. Foto: wikimedia commons/Gage Skidmore
Como ambos ganham mais que 100 mil dólares mensais, não haverá necessidade de pensão alimentícia. O casal também decidiu dividir de maneira equilibrada os bens adquiridos durante o casamento. Foto: Wikimedia Commons / David Torcivia
Conforme a legislação do Tennessee, o divórcio será concluído após o prazo mínimo de três meses. Mas quem é e o que levou Keith Urban a ter esse patrimônio? Foto: Flickr / jeaneeem
Nascido em 26 de outubro de 1967, na Nova Zelândia, e criado na Austrália, ele se destacou por sua mistura de rock, pop e country, além de muita habilidade na guitarra. Foto: Library of Congress Life wikimedia commons
Filho de Marienne e Robert "Bob" Urbahn, Keith recebeu um ukulele aos quatro anos e aulas de guitarra aos seis, influências que o levaram a formar bandas juvenis e a participar de programas de TV musicais na Austrália. Foto: Reprodução Youtube
Por isso, começou sua jornada musical cedo, influenciado por artistas como Johnny Cash e Fleetwood Mac. Com 16 anos, já se apresentava em clubes na Austrália. Sua primeira banda, "The Ranch," ganhou alguma notoriedade, mas Urban decidiu seguir carreira solo. Foto: Divulgação
Em 1991, lançou seu álbum de estreia na Austrália, que o ajudou a ganhar visibilidade. Em busca de novas oportunidades, Urban se mudou para os Estados Unidos no final dos anos 1990. Foto: Divulgação
Seu primeiro álbum americano, "Keith Urban", lançado em 1999, estabeleceu-o como um artista emergente. Foto: Divulgação
O verdadeiro ponto de virada veio com "Golden Road," em 2002, que trouxe sucessos como "Somebody Like You" e "Days Go By". Foto: Divulgação
Keith Urban é conhecido por sua habilidade de fundir gêneros. Embora suas raízes estejam na música country, ele incorpora elementos do rock e pop, criando um som único. Foto: Craig ONeal - WIKIMEDIA COMMONS
Suas letras frequentemente abordam amor, perda e redenção, ressoando com um público amplo. Além disso, Urban é um guitarrista talentoso, reconhecido por suas performances ao vivo. Foto: Reprodução Youtube
Entre seus álbuns mais importantes estão "Be Here", "Love, Pain e the Whole Crazy Thing", "Defying Gravity", "Get Closer", "Fuse e Ripcord", obras que combinaram country tradicional com elementos pop e rock. Foto: Wikimedia Commons / J-smith.17 at the English Wikipedia
Keith Urban recebeu diversos prêmios, incluindo quatro Grammys. Todos entre 2005 e 2010 pela Melhor Performance Vocal Country Masculina. Foto: Reprodução Youtube
Ao todo foram 19 nominações. "Você está sempre em um estado de espírito diferente quando faz cada disco, então espero que sejam todos diferentes. Você apenas pega coisas que gostaria de não ter feito no primeiro", disse em uma das premiações. Foto: Reprodução Youtube
Keith também enfrentou problemas com álcool e drogas no passado e chegou a buscar tratamento. Após o casamento com Nicole, ele passou três meses em reabilitação e, em entrevista a Oprah Winfrey, afirmou que a intervenção dela foi decisiva e feita com amor. Foto: Reprodução Youtube
Inclusive, segundo o site Radar Online, Keith e Nicole tinham um acordo prÃ©-nupcial com clÃ¡usula sobre a sobriedade de Urban: ele receberia US$ 600 mil por ano de casamento desde que permanecesse longe de drogas e Ã¡lcool durante a uniÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£oo Youtube
Participou de programas de televisão como técnico no "The Voice Australia" e como jurado em "American Idol", além de colaborar com outros artistas em composições e produções. Foto: Flickr / Eva Rinaldi