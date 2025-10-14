Galeria
Com diagnóstico de ELA, ator de ‘Grey’s Anatomy’ é visto em cadeira de rodas
Ele foi flagrado no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, utilizando uma cadeira de rodas motorizada ao lado de uma assistente. Foto: Reprodução
Em abril de 2025, o ator havia recebido um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Foto: Reprodução
No fim de setembro, o ator participou de um evento promovido pela "I AM ALS", uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover a pesquisa e o apoio a pessoas afetadas por doenças neurodegenerativas. Foto: Reprodução/YouTube
Durante sua apresentação, o ator expressou sua determinação em lutar contra a doença, motivado pelo desejo de acompanhar o crescimento de suas filhas. Foto: Reprodução/YouTube
Em uma entrevista ao programa "Good Morning America", em junho, Dane já havia compartilhado que a doença o fez perder o movimento do braço direito. Foto: Reprodução/YouTube
"Comecei a sentir uma fraqueza nas mãos, principalmente na direita, e eu pensei que fosse por digitar demais. Meses depois, tudo começou a ficar pior", contou. Foto: Reprodução/YouTube
A ELA é uma condição degenerativa que provoca a morte gradual dos neurônios motores — células responsáveis pelos movimentos voluntários —, resultando em paralisia progressiva e irreversível. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
Eric William Dane nasceu em São Francisco, Califórnia, em 9 de novembro de 1972. Saiba mais sobre ele! Foto: Flickr - DoD News Features
Dane começou sua carreira nos anos 1990, participando de episódios de séries como "Uma Galera do Barulho", "Anos Incríveis" e "Um Amor de Família". Foto: Reprodução/X
Em 1999, fez sua estreia no cinema com o filme "O Jogo Da Esperança", dirigido por Rich Cowan. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Entre 2003 e 2004, Dane interpretou Jason Dean na série "Charmed: Jovens Bruxas". Foto: Reprodução
Porém, o grande papel da sua vida veio em 2006 quando entrou para o elenco de "Grey’s Anatomy", uma das séries de drama médico de maior sucesso no mundo. Foto: Reprodução/Instagram
Sua atuação carismática e a química com os outros personagens tornaram o charmoso cirurgião plástico Dr. Mark Sloan um dos favoritos dos fãs. Foto: Divulgação/ABC
Após sua saída de "Grey's Anatomy", Dane assumiu o papel principal como o Capitão Tom Chandler na série pós-apocalíptica de ação "The Last Ship", que foi ao ar de 2014 a 2018. Foto: Reprodução
Mais recentemente, de 2019 a 2022, o ator viveu Cal Jacobs, um pai complexo e problemÃ¡tico, no drama adolescente da HBO "Euphoria". Foto: Divulgac?a?o/HBO
Outros filmes estrelados por Dane sÃ£o: "X-Men: O Confronto Final", de 2006, "Marley e Eu", de 2008, "Idas e Vindas do Amor", de 2010, e "Bad Boys: AtÃ© o Fim", de 2004. Foto: ReproduÃ§Ã£o
Em sua vida pessoal, Eric Dane foi casado com a atriz Rebecca Gayheart de 2004 a 2018. Eles tiveram duas filhas. Foto: Reprodução/YouTube
O ator enfrentou alguns desafios ao longo da carreira, incluindo uma depressÃ£o que o afastou temporariamente das gravaÃ§Ãµes de "The Last Ship", em 2017. Foto: ReproduÃ§Ã£o/HBO
Seus últimos trabalhos foram na minissérie "Kabul", no filme "No Limite da Proteção", e na série policial "Contagem Regressiva", todos de 2025. Foto: Divulgação
