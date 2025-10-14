Galeria
Michael Douglas se irrita com declarações da esposa Catherine Zeta-Jones
-
A atriz havia comentado ao jornal britânico "The Times" sobre seu "caro" estilo de vida, o que teria incomodado o ator de 81 anos. "Vou a todas as lojas vintage de Paris. Compro coisas que você provavelmente nunca vai usar, como uma capa deslumbrante, peças incríveis. (...) Vestidos de festa me empolgam", disse a atriz. Foto: Reprodução/Instagram
-
De acordo com uma fonte próxima citada pelo portal, Douglas achou que a fala passou uma imagem de ostentação desnecessária e afirmou que o foco da família deveria ser outro. Foto:
-
Em 2023, a atriz postara no Instagram um vídeo em que acerta a bola no golfe como se fosse uma experiente praticante da modalidade. Foto: Reprodução Instagram
-
Zeta-Jones escreveu: "Primeira rodada de treinos e acho que fiz meu dever aqui". Fora das telas do cinema desde 2016, quando interpretou Rose Winters em "Dad's Army", Zeta-Jones leva uma vida milionária ao lado de Michael Douglas. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Para a TV, Zeta-Jones fez a série "Wandinha", no papel de Morticia Adams, em 2022. Foto: Divulgação
-
E também em 2022, para a TV, interpretou Billie Pearce em "A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História". Foto: Divulgação
-
Ela e Michael Douglas estão casados desde 2000. Curiosamente, ambos comemoram aniversário no mesmo dia: 25 de setembro. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-
-
Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas completaram 56 e 81, respectivamente. A diferença de 25 anos nunca abalou a atriz, que já deu algumas declarações sobre o assunto. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-
"Somos muito bons um com o outro, nos respeitamos e nunca senti que ele é 25 anos mais velho que eu. Lembro-me de pessoas dizendo: 'Quando você tiver 50 anos, ele terá 75'. Bem, isso é apenas matemática", disse ao site The Telegraph. Foto: wikimedia commons David Shankbone
-
A história de amor do casal começou em setembro de 1998, numa abordagem diferente de Michael Douglas depois do Festival de Cinema Americano de Deauville. Foto: Reprodução/Instagram/Catherine Zeta-Jones
-
-
Durante um jantar, o ator desconcertou Zeta-Jones com o seguinte comentário: "Sabe? Vou ser o pai dos seus filhos". Foto: Reprodução/Instagram/Michael Douglas
-
A galesa não aprovou a mensagem de imediato e deixou o jantar sem continuar a conversa com o americano. Foto: Divulgação
-
A atriz revelou à revista The New Yorker que o ator não desistiu e na sequência enviou um buquê de flores à ilha de Mull, onde ela tinha compromissos profissionais na mesma semana. Foto: Divulgação
-
-
"Desculpe se assustei você. Com carinho, Michael Douglas". Ele sempre diz que o florista que levou essas flores à ilha de Mull lhe salvou a vida. Se alguém te diz que vai ser o pai dos seus filhos assim que acaba de te conhecer, isso dá um pouco de medo. Mas ele tinha razão", em entrevista à New Yorker. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-
Em 1999, o ator pediu a atriz em casamento. Em agosto de 2000 nasceu o primeiro filho do casal: Dylan Michael. Em novembro do mesmo ano, eles se casaram em Nova York, com presenças ilustres do mundo do cinema. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-
A segunda filha nasceu em 2003, após o sucesso de Zeta-Jones no musical "Chicago", que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-
-
O que parecia um conto de fadas contou com alguns imprevistos nesta trajetória. Em 2009, o ator foi diagnosticado com um câncer na garganta. Foto: Reprodução/Instagram/Michael Douglas
-
Em janeiro de 2011, ele ficou curado da doença. A atriz também sofreu sendo internada no mesmo ano para tratar de um transtorno bipolar. Foto: Georges Biard wikimedia commons
-
Em meados de 2013, o casal teve uma breve ruptura. A relação, porém, foi retomada no fim do mesmo ano. Foto: Reprodução/Instagram/Michael Douglas
-
-
Depois desse baque, a relação segue sólida e como uma das mais duradouras entre os astros de Hollywood. Foto: Reprodução/Instagram/Michael Douglas
-
Catherine Zeta-Jones é atriz e cantora galesa. Seu principal trabalho foi no musical Chicago, onde recebeu diversos prêmios, incluindo, inclusive, o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Foto: Divulgação
-
Michael Douglas é um premiado ator e ganhou o Oscar em 1987, por "Wall Street". São mais de 30 filmes ao longo da carreira. Foto: Instagram @michaelkirkdouglas
-