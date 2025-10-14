Games que conquistaram o Oscar dos jogos eletrônicos: de 1997 até hoje

2005: God of War - Lançado para PlayStation 2, ação e aventura se misturam intensamente neste jogo desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony Computer Entertainment como o primeiro título da série com o mesmo nome e o terceiro cronologicamente. Com inspirações na mitologia grega, o jogo se passa na Grécia antiga na qual o protagonista Kratos (um guerreiro espartano) serve aos deuses do Olimpo na tentativa de obter a famosa Caixa de Pandora para se vingar pelas mortes equivocada Foto: Divulgação