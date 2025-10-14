Galeria
Camboja tem templo icônico que atrai turistas do mundo inteiro
-
Conheça, então, algumas informações e curiosidades sobre o país asiático, de paisagens diversas e muitas dificuldades ao longo de sua história. Foto: Andyb3947/Wikimedia Commons
-
Começando pela Guerra Civil Cambojana. Ela durou décadas, culminando com o regime do Khmer Vermelho na década de 1970, o que resultou em massacres e traumas profundos. Foto: Wikimedia Commons
-
No entanto, a assinatura do Acordo de Paz de Paris em 1991 e a subsequente implementação da Autoridade de Transição das Nações Unidas (UNTAC) ajudaram a preparar o terreno para as primeiras eleições livres, promovendo a estabilidade política. Foto: Wikimedia Commons
-
O Camboja é conhecido por sua rica herança cultural, evidenciada em instituições como o Museu Nacional do Camboja, que abriga uma vasta coleção de esculturas Khmer. Foto: Wikimedia Commons
-
-
Além disso, abriga artefatos históricos que datam dos períodos pré-angkorianos e angkorianos, refletindo a antiga civilização que floresceu na região. Foto: Wikimedia Commons
-
Um dos mais emblemáticos símbolos do país é Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, originalmente construído como um templo hindu e posteriormente convertido ao budismo. Foto: - Imagem de Sharon Ang por Pixabay
-
Este complexo monumental, incluindo outros templos como Angkor Thom e Ta Prohm, é Patrimônio Mundial da UNESCO e atrai turistas de todo o mundo. Foto: Angkor Wat, Camboja - Sítios arqueológicos impressionantes - Imagem de Craig Martin por Pixabay
-
-
A economia cambojana é predominantemente baseada nas exportações, com os produtos têxteis representando cerca de 70% do total. Foto: Wikimedia Commons
-
O país também exporta veículos, calçados, borracha natural e peixes, com principais parceiros comerciais como Estados Unidos, Hong Kong e Alemanha. Foto: Imagem de Sharon Ang por Pixabay
-
Apesar de avanços econômicos, o Camboja ainda é um dos países mais pobres da Ásia, com uma renda média anual de aproximadamente 1.750 dólares. Foto: Wikimedia Commons
-
-
No entanto, nas últimas décadas, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza diminuiu para 18% da população, embora desafios como a pandemia de COVID-19 e crises internas possam ameaçar esses ganhos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
O Camboja é um país de paisagens diversas, com terras férteis irrigadas pela bacia do Rio Mekong. O clima tropical, marcado por temperaturas que podem ultrapassar os 38°C, influencia o turismo, que é uma parte vital da economia nacional. Foto: Sasin Tipchai pixabay
-
A capital, Phnom Penh, é a maior cidade do país e um importante centro cultural e econômico, com pontos turísticos como o Palácio Real e diversos mercados. Foto: Milei.vencel - wikimedia commons
-
-
Siem Reap, a cidade próxima a Angkor Wat, também se destaca como um destino turístico popular, sendo conhecida por sua infraestrutura voltada ao turismo. Foto: Wikimedia Commons
-
Siem Reap abriga o Lago Tonle Sap, uma das principais vias de tráfego da região, e a vibrante Pub Street, repleta de opções de entretenimento e gastronomia. Foto: Wikimedia Commons
-
A população do Camboja, que conta com cerca de 16,9 milhões de habitantes, é predominantemente budista, o que influencia fortemente suas tradições e costumes. Foto: Wikimedia Commons
-
-
Entre algumas manifestações culturais mais significativas, destaca-se o Royal Ballet of Cambodia, uma forma de arte reconhecida como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, que preserva danças tradicionais que remontam ao antigo Camboja. Foto: Youtube/SLICE
-
Embora o Camboja tenha feito progressos significativos em termos de desenvolvimento e modernização, os ecos de seu passado trágico ainda são visíveis. Foto: Wikimedia Commons
-
A memória dos massacres e das guerras não pode ser apagada, mas a nação continua a se reconstruir e a se reinventar, equilibrando a preservação de sua rica cultura com as demandas de um futuro em constante mudança. Foto: Wikimedia Commons
-
-
Em suma, o Camboja é um país de contrastes, onde a beleza dos templos antigos e a vitalidade cultural se encontram com os desafios econômicos e sociais. Foto: Imagem de falco por Pixabay
-
À medida que o país avança, ele se destaca como um destino turístico atraente, oferecendo uma janela para a história e a cultura do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que busca um caminho para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Foto: allPhoto Bangkok pexels