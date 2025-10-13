Galeria
Casal barrado em peça de teatro é derrotado por Antônio Fagundes na Justiça
Ele disse: "Ainda me surpreende a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que o nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e que não é permitida a entrada com a sessão já em andamento. Todos sabemos o tamanho do incômodo gerado por uma pessoa atrasada procurando seu lugar, passando na frente daqueles que já estão assistindo ao espetáculo" Foto: Reprodução/Instagram
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, organizadores de eventos culturais podem exigir pontualidade e impedir a entrada após determinado horário, desde que essa regra tenha sido claramente informada aos espectadores, por exemplo, no momento da compra dos ingressos. Foto: divulgação / amazon brasil
Em março de 2025, um casal processou o ator após ser barrado por atraso na peça "Dois de Nós", estrelada por ele, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, mas a Justiça de São Paulo rejeitou a ação em que pediam indenização de R$ 20 mil por danos morais e R$ 500 por danos materiais. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
A juíza Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira negou o pedido e considerou que o casal não cumpriu as regras de entrada no espetáculo: "A recusa para entrada dos autores na sala de espetáculos decorreu de comportamento incauto dos próprios consumidores, que descumpriram regra contratual, mesmo tendo plena ciência do que lhes foi advertido, de forma expressa, no próprio ingresso adquirido". Foto: Anna Varsányi por Pixabay
Antonio Fagundes, que nasceu em 18 de abril de 1949 é um dos principais nomes do entretenimento brasileiro, com mais de 50 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema. Desde cedo, mostrou interesse pelas artes e ingressou no Teatro de Arena na década de 1960, onde deu início à sua trajetória artística. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Seu reconhecimento popular surgiu na TV Tupi, na década de 1970, como galã nas novelas "Mulheres de Areia" e "O Machão". Em seguida, foi contratado pela TV Globo e estreou na emissora em "Saramandaia" em 1976. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Ao longo de sua carreira, se consolidou como um dos maiores atores do país. Entre seus papéis mais marcantes estão o caminhoneiro Pedro na série "Carga Pesada" , o ambicioso Ivan em "Vale Tudo", o professor gago Caio em "Rainha da Sucata" e o inescrupuloso Felipe Barreto em "O Dono do Mundo". Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Sua carreira também se destacou por personagens como o coronel José Inocêncio em "Renascer" e o fazendeiro Bruno Mezenga em "O Rei do Gado". Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Se destacou em "A Viagem" ao interpretar Otávio Jordão, um advogado que se apaixona por Diná, papel de Christiane Torloni, enquanto enfrenta a perseguição de um espírito obsessor. Após morrer em um acidente de carro , o personagem inicia “a viagem” ao plano espiritual. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Outros papéis de destaque incluem atuações em "Por Amor" e "Porto dos Milagres". Foto: Divulgação
Na novela "Duas Caras", interpretou Juvenal Antena, um líder comunitário e fundador da favela da Portelinha, que entra em conflito com um empresário por causa do terreno da comunidade. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Em "Amor à Vida", ele interpretou César Khoury e, ao longo da trama, sua relação conturbada com o filho Félix se torna tema central, passando por conflitos e tentativas de reconciliação. Foto: Divulgação
Mais recentemente, interpretou o dono da editora Alberto Prado Monteiro na novela "Bom Sucesso" e recebeu, pelo papel, o prêmio de Personagem do Ano no Troféu Melhores do Ano em 2019. Foto: Divulgação
Além da TV, o ator possui um extenso currículo no teatro e estrelou peças como "A Ceia dos Cardeais", "O Círculo de Giz Caucasiano", "Hair", "Gata em Telhado de Zinco Quente", "Vermelho", "Tribos" e "Baixa Terapia". Foto: Divulgação
No Cinema, trabalhou em filmes como "Sandra Sandra", "A Compadecida", "Eu Faço... Elas Sentem", "Pra Frente, Brasil", "O Corpo", "Alemão", "O Grande Circo Místico" e "Maldito Benefício". Além de participar de dublagens em "O Grinch" e "A Marcha dos Pinguins". Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Foi casado com Clarisse Abujamra entre 1973 e 1988, com quem teve três filhos: Dinah, Antônio Neto e Diana. Do casamento com Mara Carvalho, de 1988 a 2000, nasceu o quarto filho, o ator Bruno Fagundes. Em 2007, iniciou o relacionamento com Alexandra Martins, com quem se casou em 2016. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
