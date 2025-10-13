Exposição inédita traz gravuras originais de Rembrandt para o Rio de Janeiro

A produção artística de Rembrandt é geralmente dividida em duas fases. Na primeira, influenciado por Pieter Lastman, destacam-se as obras de temáticas bíblicas e mitológicas. Na segunda fase, a partir de 1640, Rembrandt intensifica o uso de tons dourados e do chiaroscuro, criando cenas mais introspectivas, com luz como elemento emocional e espiritual, aproximando-se da técnica de mestres como o italiano Ticiano. Foto: -Domínio Publioco/Wikimédia Commons