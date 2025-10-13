Galeria
Zé Ramalho, 76 anos: a jornada do artista que uniu o Nordeste ao mundo
Nascido em Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba, em 1949, José Ramalho Neto é reconhecido por sua obra que une a poesia do sertão, o misticismo, a literatura de cordel e a sonoridade do rock. Foto: Carlos Ebert - Flickr
A infÃ¢ncia do artista foi marcada por acontecimentos decisivos. Ã?rfÃ£o de pai ainda muito pequeno - vÃtima de afogamento -, ele foi criado pelos avÃ³s paternos, que lhe transmitiram a vivÃªncia sertaneja e as tradiÃ§Ãµes populares que mais tarde se tornariam matÃ©ria-prima de sua arte. Foto: Click Sonoro - Flickr
Essa origem no sertão profundo está presente em praticamente toda sua obra, seja de maneira explícita, em canções que falam da seca, da religiosidade e das lutas do povo nordestino, seja em forma mais simbólica, como nas imagens de “Avôhai”, uma das músicas mais icônicas de sua carreira. Foto: Grupo Tom Brasil - Flickr
Na juventude, Zé Ramalho teve contato com duas vertentes musicais que moldariam sua identidade. De um lado, a tradição nordestina - com repentistas, cantadores e o baião de Luiz Gonzaga - de outro, a explosão do rock internacional, sobretudo Beatles, Bob Dylan e Pink Floyd. Foto: As fotos da Virada/Wikimedia Commons
Enquanto outros artistas buscavam se alinhar a um único estilo, Zé ousou cruzar fronteiras, criando um som que dialogava tanto com o psicodelismo dos anos 1970 quanto com as raízes da cultura popular do Nordeste. Foto: Divulgação Leo Aversa
O início de sua trajetória artística ocorreu ainda nos anos 1970. Em 1975, lançou junto com Lula Côrtes o álbum “Paêbirú”, considerado até hoje um dos discos mais raros e cultuados da música brasileira. Foto: Divulgação
Ainda assim, foi com o disco de estreia solo, “Zé Ramalho”, de 1978, que ele se projetou nacionalmente. Esse trabalho traz faixas como “Avôhai” e “Chão de Giz”, músicas que se tornariam clássicos absolutos da MPB. Foto: CBS/Wikimedia Commons
O sucesso foi consolidado ao longo da década de 1980, com discos como “A Peleja do Diabo com o Dono do Céu”, de 1979”, e “A Terceira Lâmina”, de 1981, que reafirmaram seu estilo único. Foto: Divulgação
Letras enigmÃ¡ticas, referÃªncias bÃblicas, imagens de luta, fÃ© e transformaÃ§Ã£o, alÃ©m da dramaticidade de sua interpretaÃ§Ã£o, conquistaram o pÃºblico e o transformaram em um artista cultuado. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Nesse período, Zé Ramalho também se aproximou de ícones da música brasileira, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho - prima do cantor -, reforçando a força da cena nordestina dentro da MPB. Foto: Raiodasilibrina/Wikimedia Commons
Nos anos 1990, em meio Ã s mudanÃ§as da indÃºstria musical, ZÃ© Ramalho manteve sua relevÃ¢ncia com novos projetos e parcerias. Foto: As fotos da Virada/Wikimedia Commons
Sua relação com Raul Seixas foi constantemente lembrada, já que os dois compartilhavam afinidades artísticas, místicas e até de estilo de vida. Essa ligação resultou, anos mais tarde, em álbuns de tributo. Foto: Divulgação
ZÃ© tambÃ©m se dedicou a homenagear artistas fundamentais em sua formaÃ§Ã£o. Ele gravou discos reinterpretando canÃ§Ãµes de Bob Dylan, Beatles, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e atÃ© Chico Buarque, sempre imprimindo sua marca pessoal. Foto: As fotos da Virada/Wikimedia Commons
A virada dos anos 2000 trouxe uma nova fase de reconhecimento. O público jovem descobriu Zé Ramalho, seja pela força de suas letras, seja pelas participações em trilhas sonoras de novelas e filmes. Foto: Reprodução/Instagram
O cantor também passou a explorar novos caminhos, como no show “Zépultura”, realizado no Rock in Rio de 2013, em parceria com a banda Sepultura. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2014, lançou ao lado de Fagner um CD e DVD ao vivo, reforçando a sintonia de dois nomes centrais da música nordestina. Foto: Divulgação/Marcos Hermes
Pouco depois, fundou seu próprio selo, a Avôhai Music, que lhe deu mais liberdade artística e o permitiu lançar trabalhos independentes, como o álbum “Sinais dos Tempos”, de 2012. Foto: Silvio Tanaka/Wikimedia Commons
Ao longo de sua trajetória, Zé Ramalho também enfrentou desafios pessoais, como problemas de saúde e dependência química, que chegou a superar após tratamento. Foto: Reprodução/Instagram
Zé Ramalho é casado desde 1984 com Roberta Ramalho, união que gerou dois filhos, Linda e José. Ele tem outros quatro filhos, sendo que João Ramalho e Maria Maria são fruto do casamento com a cantora Amelinha, entre 1978 e 1983. Foto: Reprodução/Instagram
