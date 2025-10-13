Assine
Após diagnóstico de ELA, ator de ‘Grey’s Anatomy’ é visto em cadeira de rodas

LA
Lance
  • Ele foi flagrado no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, utilizando uma cadeira de rodas motorizada ao lado de uma assistente.
    Ele foi flagrado no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, utilizando uma cadeira de rodas motorizada ao lado de uma assistente. Foto: Reprodução
  • Em abril de 2025, o ator havia recebido um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
    Em abril de 2025, o ator havia recebido um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Foto: Reprodução
  • No fim de setembro, o ator participou de um evento promovido pela
    No fim de setembro, o ator participou de um evento promovido pela "I AM ALS", uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover a pesquisa e o apoio a pessoas afetadas por doenças neurodegenerativas. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante sua apresentação, o ator expressou sua determinação em lutar contra a doença, motivado pelo desejo de acompanhar o crescimento de suas filhas.
    Durante sua apresentação, o ator expressou sua determinação em lutar contra a doença, motivado pelo desejo de acompanhar o crescimento de suas filhas. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em uma entrevista ao programa
    Em uma entrevista ao programa "Good Morning America", em junho, Dane já havia compartilhado que a doença o fez perder o movimento do braço direito. Foto: Reprodução/YouTube
  • "Comecei a sentir uma fraqueza nas mÃ£os, principalmente na direita, e eu pensei que fosse por digitar demais. Meses depois, tudo comeÃ§ou a ficar pior", contou. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • A ELA é uma condição degenerativa que provoca a morte gradual dos neurônios motores — células responsáveis pelos movimentos voluntários —, resultando em paralisia progressiva e irreversível.
    A ELA é uma condição degenerativa que provoca a morte gradual dos neurônios motores — células responsáveis pelos movimentos voluntários —, resultando em paralisia progressiva e irreversível. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
  • Eric William Dane nasceu em São Francisco, Califórnia, em 9 de novembro de 1972. Saiba mais sobre ele!
    Eric William Dane nasceu em São Francisco, Califórnia, em 9 de novembro de 1972. Saiba mais sobre ele! Foto: Flickr - DoD News Features
  • Dane começou sua carreira nos anos 1990, participando de episódios de séries como
    Dane começou sua carreira nos anos 1990, participando de episódios de séries como "Uma Galera do Barulho", "Anos Incríveis" e "Um Amor de Família". Foto: Reprodução/X
  • Em 1999, fez sua estreia no cinema com o filme
    Em 1999, fez sua estreia no cinema com o filme "O Jogo Da Esperança", dirigido por Rich Cowan. Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • Entre 2003 e 2004, Dane interpretou Jason Dean na sÃ©rie
    Entre 2003 e 2004, Dane interpretou Jason Dean na sÃ©rie "Charmed: Jovens Bruxas". Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • Porém, o grande papel da sua vida veio em 2006 quando entrou para o elenco de
    Porém, o grande papel da sua vida veio em 2006 quando entrou para o elenco de "Grey’s Anatomy", uma das séries de drama médico de maior sucesso no mundo. Foto: Reprodução/Instagram
  • Sua atuação carismática e a química com os outros personagens tornaram o charmoso cirurgião plástico Dr. Mark Sloan um dos favoritos dos fãs.
    Sua atuação carismática e a química com os outros personagens tornaram o charmoso cirurgião plástico Dr. Mark Sloan um dos favoritos dos fãs. Foto: Divulgação/ABC
  • Após sua saída de
    Após sua saída de "Grey's Anatomy", Dane assumiu o papel principal como o Capitão Tom Chandler na série pós-apocalíptica de ação "The Last Ship", que foi ao ar de 2014 a 2018. Foto: Reprodução
  • Mais recentemente, de 2019 a 2022, o ator viveu Cal Jacobs, um pai complexo e problemático, no drama adolescente da HBO
    Mais recentemente, de 2019 a 2022, o ator viveu Cal Jacobs, um pai complexo e problemático, no drama adolescente da HBO "Euphoria". Foto: Divulgac?a?o/HBO
  • Outros filmes estrelados por Dane são:
    Outros filmes estrelados por Dane são: "X-Men: O Confronto Final", de 2006, "Marley e Eu", de 2008, "Idas e Vindas do Amor", de 2010, e "Bad Boys: Até o Fim", de 2004. Foto: Reprodução
  • Em sua vida pessoal, Eric Dane foi casado com a atriz Rebecca Gayheart de 2004 a 2018. Eles tiveram duas filhas.
    Em sua vida pessoal, Eric Dane foi casado com a atriz Rebecca Gayheart de 2004 a 2018. Eles tiveram duas filhas. Foto: Reprodução/YouTube
  • O ator enfrentou alguns desafios ao longo da carreira, incluindo uma depressão que o afastou temporariamente das gravações de
    O ator enfrentou alguns desafios ao longo da carreira, incluindo uma depressão que o afastou temporariamente das gravações de "The Last Ship", em 2017. Foto: Reprodução/HBO
  • Seus últimos trabalhos foram na minissérie
    Seus últimos trabalhos foram na minissérie "Kabul", no filme "No Limite da Proteção", e na série policial "Contagem Regressiva", todos de 2025. Foto: Divulgação
