À prova de enchente: casas feitas de sacos de areia viram tendência

  • Esse método de bioconstrução utiliza sacos preenchidos com terra, empilhados de forma compacta, para erguer paredes sólidas e duráveis.
    Esse método de bioconstrução utiliza sacos preenchidos com terra, empilhados de forma compacta, para erguer paredes sólidas e duráveis. Foto: Reprodução do Youtube Canal Casey Youngblood
  • A proposta alia baixo custo, sustentabilidade e resistência, tornando-se uma opção atraente para quem busca soluções ecológicas e acessíveis.
    A proposta alia baixo custo, sustentabilidade e resistência, tornando-se uma opção atraente para quem busca soluções ecológicas e acessíveis. Foto: Reprodução Nada Mais
  • A técnica, embora antiga, ganhou visibilidade nas últimas décadas por suas vantagens: isolamento térmico e acústico, uso de materiais locais e menor gasto energético.
    A técnica, embora antiga, ganhou visibilidade nas últimas décadas por suas vantagens: isolamento térmico e acústico, uso de materiais locais e menor gasto energético. Foto: Reprodução Nada Mais
  • Além disso, as construções suportam condições extremas, como enchentes, ventos fortes, fogo e até terremotos.
    Além disso, as construções suportam condições extremas, como enchentes, ventos fortes, fogo e até terremotos. Foto: Reprodução Nada Mais
  • Essas características levaram à utilização da técnica até em áreas militares, já que elas também são consideradas à prova de balas.
    Essas características levaram à utilização da técnica até em áreas militares, já que elas também são consideradas à prova de balas. Foto: Reprodução Nada Mais
  • O conceito foi aperfeiçoado pelo arquiteto iraniano Nader Khalili, que desenvolveu o método para abrigar refugiados e vítimas afetadas por desastres naturais.
    O conceito foi aperfeiçoado pelo arquiteto iraniano Nader Khalili, que desenvolveu o método para abrigar refugiados e vítimas afetadas por desastres naturais. Foto: Reprodução Nada Mais
  • O projeto foi tão inovador que venceu uma competição da NASA na década de 1980, como uma solução viável para construções na Lua!
    O projeto foi tão inovador que venceu uma competição da NASA na década de 1980, como uma solução viável para construções na Lua! Foto: Divulgação
  • No Brasil, a chegada da técnica se deu pelo Ecocentro IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado), e desde então o método se espalhou por diferentes regiões.
    No Brasil, a chegada da técnica se deu pelo Ecocentro IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado), e desde então o método se espalhou por diferentes regiões. Foto: - Divulgação
  • A simplicidade do processo também contribui para sua popularidade. Segundo o especialista Owen Geiger, é possível levantar uma casa de cerca de 58m² em apenas dez dias, contando com ajuda comunitária e ferramentas simples.
    A simplicidade do processo também contribui para sua popularidade. Segundo o especialista Owen Geiger, é possível levantar uma casa de cerca de 58m² em apenas dez dias, contando com ajuda comunitária e ferramentas simples. Foto: Divulgação
  • Os materiais necessários incluem sacos de polipropileno, arame farpado, terra úmida, brita e equipamentos de medição.
    Os materiais necessários incluem sacos de polipropileno, arame farpado, terra úmida, brita e equipamentos de medição. Foto: Divulgação
  • As paredes são erguidas a partir do empilhamento de camadas de sacos, compactados e alinhados com arame, até que a estrutura esteja completa.
    As paredes são erguidas a partir do empilhamento de camadas de sacos, compactados e alinhados com arame, até que a estrutura esteja completa. Foto: Divulgação
  • Para quem deseja conhecer o processo em detalhes, Geiger disponibiliza em seu site um passo a passo completo, além de vídeos no YouTube que ilustram como funciona cada etapa.
    Para quem deseja conhecer o processo em detalhes, Geiger disponibiliza em seu site um passo a passo completo, além de vídeos no YouTube que ilustram como funciona cada etapa. Foto: Reprodução do Site goodearthglobal.org
  • Outra tendência que vem ganhando força no Brasil após a regulamentação pela ABNT em julho de 2023 são as casas em
    Outra tendência que vem ganhando força no Brasil após a regulamentação pela ABNT em julho de 2023 são as casas em "wood frame". Foto: Reprodução do Instagram @wood_frame_brasil
  • Esse modelo de construção com estrutura de madeira já é consolidado em países como os Estados Unidos.
    Esse modelo de construção com estrutura de madeira já é consolidado em países como os Estados Unidos. Foto: Divulgação
  • O método se destaca pela rapidez na montagem, baixo custo, sustentabilidade e flexibilidade no design, além de gerar menos resíduos no canteiro de obras.
    O método se destaca pela rapidez na montagem, baixo custo, sustentabilidade e flexibilidade no design, além de gerar menos resíduos no canteiro de obras. Foto: Chad Johnston / Creative Commons
  • O preço médio gira em torno de R$ 400 por metro quadrado, bem mais acessível que o steel frame, que custa de R$ 2 mil a R$ 3,5 mil/m².
    O preço médio gira em torno de R$ 400 por metro quadrado, bem mais acessível que o steel frame, que custa de R$ 2 mil a R$ 3,5 mil/m². Foto: Wikideas1 / Wikimedia Commons
  • A escolha entre os dois sistemas vai depender das necessidades do projeto e das preferências do proprietário.
    A escolha entre os dois sistemas vai depender das necessidades do projeto e das preferências do proprietário. Foto: Reprodução Nada Mais e Divulgação
