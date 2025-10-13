Princesa Amalia, dos Países Baixos, ingressa nas Forças Armadas

Sikhanyiso Dlamini, princesa do Essuatíni (antiga Suazilândia) - Filha do rei Mswati III, Sikhanyiso Dlamini é a primeira filha de seu pai, que tem várias esposas e filhos. A princesa se formou em Comunicação Digital e tem um histórico de ativismo, especialmente em relação à crítica à poligamia. Continua sendo princesa, apesar das controvérsias com a realeza. Foto: Domínio público