Arqueólogos encontram espada com nome de faraó do Egito

O Chakram foi criado na Índia e poderia ser mortal em diversas situações. Esse artefato de formato circular era tão afiado em suas pontas que poderia cortar os membros dos seus adversários com tranquilidade . No entanto, era necessário ter habilidade para manipulá-la da maneira certa. O ideal era lançar o Chakram na vertical. Foto: - divulgação wulflund.com