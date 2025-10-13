Kurt Russell: ator longevo em Hollywood também pilota e diz que viu OVNIs

Russell, que também é empresário, fundou a vinícola GoGi Wines em 2008, onde atua ativamente em todas as etapas da produção, da poda e colheita ao blend, engarrafamento e selagem. A marca, que leva seu apelido, produz vinhos de alta qualidade, com destaque para sua uva favorita, a pinot noir, além do chardonnay. Foto: Reprodução Instagram /@gogiwines