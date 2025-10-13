Assine
Justiça condena José de Abreu a pagar indenização para jornalista

  • A decisão reverteu uma sentença de primeira instância que havia rejeitado o pedido de indenização em 2024.
  • A história começou após uma publicação de Abreu nas redes sociais chamando Sabino de
  • O ator acusou o jornalista de receber dinheiro do ex-senador Aécio Neves.
  • A 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP entendeu que as ofensas foram um abuso da liberdade de expressão, com o
  • Além da indenização de R$ 20 mil (corrigida), José de Abreu também terá de arcar com os honorários advocatícios.
  • Conhecido por sua longa trajetÃ³ria no teatro, cinema e televisÃ£o, JosÃ© de Abreu se tornou uma figura polÃªmica em anos recentes por conta do seu forte posicionamento polÃ­tico. Relembre sua trajetÃ³ria!
  • José de Abreu nasceu em 24 de maio de 1946, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.
  • Quando jovem, ele se mudou para São Paulo e prestou serviços como office-boy e assistente de laboratório do Departamento Jurídico.
  • Em 1967, entrou para a Faculdade de Direito na PUC-SP, ao mesmo tempo em que se envolvia em teatro no Teatro da Universidade Católica (TUCA).
  • Com a instauração do AI-5, em 1968, sua oposição ao regime militar o levou a ficar um tempo exilado na Europa.
  • Ele voltou ao Brasil em meados da década de 1970, viveu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde deu aulas de teatro na universidade local, e posteriormente para Porto Alegre, onde produziu peças e shows.
  • Sua estreia na televisão foi em 1980, na novela
  • Desde então, participou de várias novelas importantes como
  • Em 2012, se destacou em
  • Outras novelas marcantes em sua trajetória incluem
  • No teatro e cinema, Zé de Abreu também tem presença significativa, com mais de 30 filmes no currículo.
  • Na vida pessoal, o ator teve cinco filhos com diferentes parceiras. Desde 2019, ele está casado com a maquiadora Carolynne Junger, 51 anos mais jovem.
  • Em 2013, o ator se declarou ser bi, mas depois afirmou que foi uma forma de provocar reflexão acerca do tema. Posteriormente, ele confessou ser
  • Fortemente ligado à política, desde 2013 Zé de Abreu é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).
  • O ator já se envolveu em várias polêmicas públicas, com críticas a outros atores e trocas de farpas nas redes sociais.
  • Em 2016, o ator cuspiu em um casal durante uma discussão em um restaurante em São Paulo, alegando ter sido ofendido por seu apoio ao PT. O episódio foi filmado e repercutiu na internet.
  • Em 2019, teve embates virtuais com a atriz e ex-colega Regina Duarte, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.
  • Já em 2021, o ator pediu desculpas à deputada Tabata Amaral após retuitar um post que incentivava agressão contra ela por suas posições políticas
