Galeria
“Ameaças à sociedade”: Justiça nega soltura dos Irmãos Menendez, após 35 anos na cadeia
O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia. Foto: wikimedia commons/Orsf
O juiz Michael Jesic chegou a declarar: “Não estou dizendo que eles devem ser soltos, isso não cabe a mim decidir. Mas acredito que eles já fizeram o suficiente nesses 35 anos para merecer essa chance”, disse o juiz Michael Jesic. Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash
As penas previstas na condenação de Erik e Lyle — conhecidos como "irmãos Menendez" —, eram de prisão perpétua, mas já foram reduzidas para 50 anos de reclusão. E agora poderia ocorrer uma soltura, após o cumprimento da maior parte da punição. Foto: De an Sun Unsplash
Só que em agosto de 2025 os tribunais da Califórnia negaram os pedidos de liberdade condicional de Lyle e Erik Menendez porque consideraram que eles ainda representam uma "ameaça à sociedade". Foto: Daniel Bone por Pixabay
O promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, se opôs à liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, afirmando que eles nunca assumiram os assassinatos dos pais. Segundo ele, os irmãos seguem sustentando uma falsa narrativa de legítima defesa rejeitada pelo júri. Foto: valery anatolievich pexels
Erik e Lyle não foram considerados suspeitos da morte dos pais logo de início. No entanto, a investigação passou a focar nos irmãos quando eles começaram a ostentar uma vida de luxo, financiados pela herança dos pais. Foto: Arquivo pessoal
Ele chegaram a adquirir apartamentos, veículos de alto padrão e relógios de marcas famosas, entre outras despesas. Foto: reprodução
A evidência decisiva surgiu quando Erik fez uma revelação a seu psicólogo, Jerome Oziel, que decidiu gravar as sessões com os irmãos. Foto: reprodução
Essas gravações foram entregues às autoridades, que, mais de seis meses após os assassinatos, decidiram prender os dois. Foto: Samer Khodeir Unsplash
O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos. Foto: reprodução
Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez. Foto: reprodução
Na noite de 20 de agosto de 1989, Kitty e José foram encontrados mortos por tiros de espingarda em sua mansão de luxo, em Beverly Hills. Na época, os irmãos tinham 18 e 21 anos. Foto: reprodução
O primeiro julgamento resultou em um impasse entre os membros do júri e foi anulado. Um novo processo foi realizado, desta vez sem transmissão para a TV. Foto: Mariakray por Pixabay
Segundo os arquivos do caso, o pai, José Menéndez (foto), também teria ameaçado os filhos de morte se eles contassem o que acontecia dentro de casa. Foto: arquivo pessoal
Lyle e Erik ficaram em prisões separadas até 2018, quando passaram a cumprir a pena no mesmo presídio. Foto: reprodução
Em abril de 1996, o júri decidiu por condená-los à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Foto: Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay
O caso ganhou ainda mais repercussão a partir da série ficcional "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", lançada pela Netflix em 19/9/24. Foto: divulgação/netflix
A mesma Netflix também lançou o documentário "O Caso dos Irmãos Menendez", em 7/10/24, reforçando ainda mais a divulgação do caso. Foto: divulgação/netflix
Em 2023, os advogados dos irmãos trouxeram à tona novas evidências que, segundo eles, comprovam os abusos perpetrados por José Menendez, incluindo uma carta que Erik havia escrito para uma prima. Foto: reprodução
Os promotores de Los Angeles declararam que o sistema de justiça criminal da região chegou a uma compreensão "mais atualizada" desde o primeiro julgamento dos irmãos. Foto: reprodução
