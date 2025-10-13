Galeria
Reação animal: Caçador tenta matar búfalo, mas é ele que morre
Asher Watkins tinha 52 anos, era morador do Texas e dono do Watkins Ranch Group, uma empresa especializada na venda de propriedades rurais de alto padrão. Foto: Reprodução/Facebook
O incidente ocorreu no dia 3 de agosto. Na ocasião, Watkins estava acompanhado por um caçador profissional e um rastreador. Foto: Reprodução/Facebook
O grupo perseguia um búfalo de aproximadamente 1,3 tonelada em uma área de mata fechada. Foto: Glen Carrie/Unsplash
De forma inesperada, o animal saiu do seu esconderijo e avançou a cerca de 56 km/h, atingindo Watkins de maneira fatal. Foto: Leon Pauleikhoff/Unsplash
Segundo o jornal britânico "The Sun", não foi informado se o búfalo foi abatido. Foto: ischeffler/Pixabay
A expedição foi organizada pela empresa Coenraad Vermaak Safaris e teria custado ao milionário cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil). Foto: Charles Nambasi/Pixabay
Defensor da caça como "forma de conservação", Watkins era membro do Dallas Safari Club e costumava publicar em suas redes sociais fotos exibindo "troféus" conquistados em viagens de caça. Foto: Reprodução/Facebook
Algumas das fazendas sob sua administração atingiam valores impressionantes, chegando a ser negociadas por R$ 210 milhões. Foto: Reprodução/Facebook
Além de seu envolvimento com o mercado imobiliário de luxo, o caçador mantinha uma valiosa coleção de rifles de precisão. Foto: Reprodução/Facebook
Comum na África do Sul, a caça esportiva é alvo de críticas de ambientalistas, que lutam pelo fim da prática. Foto: Ivan Horvat/Pixabay
Em 2018, outro caçador morreu na mesma região em circunstâncias similares. Foto: Freepik/wirestock
Os búfalos são grandes mamíferos bovídeos que habitam diferentes regiões do mundo, dividindo-se principalmente entre a África subsaariana, Índia e Tailândia, onde é domesticado para trabalho e produção de leite. Foto: Freepik/wirestock
Conhecido como "Peste Negra", o búfalo-do-cabo é um dos animais mais perigosos do continente africano, sendo responsável por aproximadamente 200 mortes humanas por ano. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
Também conhecido como búfalo-africano, esse animal é um dos “Cinco Grandes” da fauna africana, temidos por caçadores devido à sua força e imprevisibilidade. Foto: Flickr - Bernard DUPONT
O búfalo-do-cabo pode pesar entre 500 e 900 kg, com corpo robusto, pelagem escura e chifres largos e curvados que se unem na base formando um escudo ósseo chamado “boss” ("chefe", em português). Foto: Duncan McNab/Unsplash
Esse búfalo vive em savanas, florestas e pântanos, formando manadas hierárquicas lideradas por fêmeas. Foto: Rob Glenister/Pixabay
As manadas numerosas podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos, o que ajuda na defesa contra predadores como leões. Foto: Freepik/wirestock
Além disso, o búfalo-do-cabo é conhecido por sua resistência e por atacar mesmo após ser ferido. Foto: Pexels/Jos van Ouwerkerk
Sua dieta é composta principalmente por gramíneas, e sua presença é vital para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Foto: Freepik/byrdyak
A espécie não está atualmente em perigo de extinção, apesar de enfrentar ameaças como a perda de habitat e doenças transmitidas pelo gado doméstico. Foto: Freepik/byrdyak