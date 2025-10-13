Galeria
Pra quem não viu: Ventania empurra praticantes de stand-up paddle para alto-mar
Eles aguardavam o nascer do sol quando rajadas de vento arrastaram várias pessoas mais de 1 km mar adentro. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
As condições adversas, causadas pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos de até 70 km/h, agitaram o mar e impediram que os esportistas retornassem à orla. Foto: Reprodução/TV Globo
O Corpo de Bombeiros mobilizou motos-aquáticas, uma lancha e botes infláveis para o resgate. Foto: Reprodução/TV Globo
As 48 pessoas precisaram ser resgatadas e uma prancha chegou a quebrar. Apesar do susto, não houve registros de feridos. Foto: Reprodução/TV Globo
Em junho, um episódio semelhante já havia ocorrido na Praia do Leme, quando mais de 70 praticantes de stand-up paddle também foram resgatados. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Após o incidente, a Prefeitura do Rio anunciou que promoveria novas regras para a prática do esporte na cidade. Foto: Dan Delmiro/Divulgação
O stand up paddle, frequentemente abreviado como "SUP", é um esporte aquático que se popularizou globalmente, mas tem raízes modernas no Havaí. Foto: Divulgação
O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água: "stand up" (ficar em pé) e "paddle" (remo). Foto: Walter Röllin/Pixabay
Uma das grandes vantagens do SUP é sua versatilidade de locais: ele pode ser praticado com tranquilidade em mares (com ou sem ondas), lagos, rios e até mesmo em piscinas. Foto: Wikimedia Commons/Mauricio V. Genta
Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Foto: Ulrike Mai/Pixabay
A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar. Foto: Pexels/PNW Production
Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash — cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo. Foto: Pexels/Kampus Production
Recomenda-se que iniciantes comecem ajoelhados para se acostumar com a estabilidade da prancha antes de tentar ficar de pé. Foto: Daniela Elena Tentis/Pixabay
A prática é benéfica para diversos grupos musculares, principalmente abdômen, pernas, costas e braços, além de melhorar o equilíbrio, a postura e a coordenação motora. Foto: Julita/Pixabay
O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes. Foto: thelester/Pixabay
O "SUP race" foca em velocidade e resistência, com pranchas mais longas e estreitas. Já o "SUP surf" combina remadas e manobras em ondas, exigindo mais técnica e equilíbrio. Foto: Birgit/Pixabay
Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha. Foto: Freepik
Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar. Foto: Kookolara/Pixabay