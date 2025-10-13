Galeria
Homem com dívida milionária em cruzeiro de luxo pula no mar para tentar escapar da cobrança
Após contrair uma dívida milionária a bordo, o passageiro se jogou no mar na tentativa de escapar do compromisso. Foto: Tom Woodhouse/Unsplash
O fato curioso aconteceu no porto de San Juan, em Porto Rico, durante uma inspeção alfandegária. Foto: Wikimedia Commons
Identificado como Jey Gonzalez-Diaz, o homem acumulou uma dívida de US$ 16,7 mil (cerca de R$ 90,7 mil) em jogos de cassino. Foto: Micha? Parzuchowski/Unsplash
Ele foi resgatado por um jet ski e depois localizado pela polícia com US$ 14,6 mil em espécie, dois celulares e múltiplos documentos de identidade. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Em depoimento, ele afirmou ter saltado para evitar ter que declarar o dinheiro que carregava à alfândega. Foto: Matt Hardy/Unsplash
A investigação também revelou que seu nome completo consta em registros federais ligados a outra pessoa detida, que ele afirma ser seu irmão. Foto: Wikimedia Commons/Benyoch
Gonzalez-Diaz foi liberado sob fiança, mas pode pegar até 5 anos de prisão e multa de US$ 250 mil (em torno de R$ 1,35 milhão) se condenado. Foto: Brett Hondow por Pixabay
Tradicionalmente associados ao luxo, glamour e turismo, os cassinos oferecem uma variedade de jogos, como roleta, blackjack, pôquer e as famosas máquinas caça-níqueis. Foto: Kvnga/Unsplash
Esses ambientes costumam ser projetados para atrair e manter os jogadores, com decoração sofisticada, iluminação estratégica, ausência de relógios e janelas. Foto: Cindy F/Unsplash
Os primeiros cassinos modernos surgiram na Europa por volta do século 17. Foto: Ben Lambert/Unsplash
O Ridotto foi primeiro cassino oficial do mundo, aberto em Veneza, na Itália, em 1638, para controlar as apostas durante a temporada de carnaval. Foto: Dusan Kipic/Unsplash
A palavra "cassino" vem do italiano "casino", que significa "pequena casa", e era originalmente usada para se referir a clubes sociais onde as pessoas se reuniam para dançar, ouvir música e, ocasionalmente, jogar. Foto: Domínio Público
A popularidade dos cassinos se espalhou por outros países europeus, como a França, e, eventualmente, Estados Unidos. Foto: ben frost/Unsplash
Durante o século 20, a ascensão de Las Vegas transformou os cassinos em impérios de entretenimento de massa, com hotéis suntuosos, shows grandiosos e uma infinidade de opções de jogos. Foto: zzim780/Pixabay
Com o passar do tempo, cassinos tambÃ©m se consolidaram em outros locais como Macau, na China, e Monte Carlo, em MÃŽnaco. Foto: life pan/Pixabay
A cultura pop também ajudou a consolidar a imagem dos cassinos como símbolos de glamour. Filmes de Hollywood, como a franquia "007" e "Onze Homens e um Segredo" são só alguns exemplos. Foto: Divulgação/Warner Bros.
Nos últimos anos, a ascensão dos cassinos online transformou a indústria, oferecendo a conveniência de jogar de qualquer lugar, a qualquer hora. Foto: Micha? Parzuchowski/Unsplash
Ainda assim, os cassinos continuam atraindo milhões de turistas em hotéis, cruzeiros e até aeroportos pelo mundo. Foto: Carl Raw/Unsplash