Aline Barros e o Crescimento da Música Gospel no Brasil
-
Aline Barros , que nasceu em 1976, na cidade do Rio de Janeiro, ganhou projeção com canções como “Consagração”, “Ressuscita-me”, “Sonda-me, Usa-me” e “Rendido Estou”. Foto: Reprodução Youtube / MK MUSIC
-
Desde o início de sua trajetória nos anos 90, Aline contribuiu para levar o gospel aos grandes palcos e às plataformas digitais. Além de influenciar gerações de artistas e fortalecer um movimento que ultrapassa as fronteiras da religião para se firmar como expressão cultural e social. Foto: Reprodução Youtube / Aline Barros
-
O gospel de louvor e adoração, ou congregacional, surgiu como versão do “worship”, estilo difundido nas igrejas dos EUA, Canadá e Austrália desde os anos 1970, com o ministério Vineyard, criado por Kenn Gulliksen. O movimento usa a música como meio de evangelização e expressão da fé. Foto: Reprodução Youtube / Vineyard USA
-
A expansão internacional do “worship” influenciou diretamente o cenário brasileiro: versões traduzidas dos grandes sucessos estrangeiros impulsionaram o estilo no país, e consolidou o louvor e adoração como uma das vertentes mais fortes da música gospel atual. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
-
-
O crescimento da música gospel no Brasil acompanha mudanças religiosas, sociais e econômicas do país nas últimas décadas. Segundo dados do IBGE, o percentual de evangélicos na população brasileira aumentou significativamente desde os anos 1980. Foto: domínio público
-
A música gospel é o segundo gênero que mais cresce no Brasil, perdendo apenas para o sertanejo, segundo dados do Spotify. Em 2019, a plataforma registrou um aumento de 44% no número de ouvintes em comparação ao ano anterior. Foto: wikimedia commons Gerçois
-
A entrada de grandes gravadoras no mercado gospel também consolidou a profissionalização desse nicho. Foto: Imagem de Tomasz Manderla por Pixabay
-
-
Um exemplo disso é que grandes gravadoras como Sony Music, Warner Music Brasil mantêm departamentos voltados exclusivamente à música gospel. Foto: Wikimedia Commons
-
Nos grandes centros urbanos, festivais e shows gospel atraem multidões. Eventos como a "Marcha para Jesus", realizada em São Paulo, reúnem milhares de pessoas e apresentam artistas de destaque. Foto: Wikimedia Commons Governo do Estado de São Paulo
-
Os meios de comunicação têm papel fundamental nesse crescimento, com destaque para programas de televisão, rádios voltadas ao gospel e a transmissão de festivais. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
-
A internet, especialmente o YouTube, ampliou a visibilidade da música gospel e permitiu que artistas independentes conquistassem sucesso por meio de seus próprios canais. Foto: Divulgação
-
O mercado gospel brasileiro não se limita a um único estilo musical. Há diversidade de ritmos que vão do pop e rock ao sertanejo, passando pelo rap e pela música eletrônica. Essa pluralidade possibilita que artistas alcancem públicos variados. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
-
Não por acaso, pela primeira vez, o Réveillon de Copacabana, um dos maiores eventos de Ano Novo do mundo, teve um palco exclusivo para a música gospel em 2025. Foto: Flickr PortoBay Experiences
-
-
Inclusive, Caetano Veloso, ateu declarado e membro de uma família que celebra os orixás da Umbanda em suas canções, interpretou no palco a música “Deus Cuida de Mim”, de Kleber Lucas, durante o show que apresentou ao lado de Bethânia no Réveillon de Copacabana. Foto: divulgação/Fernando Young
-
A seguir, conheça alguns cantores e grupos gospel que fazem sucesso no Brasil. Foto: Wikimedia Commons Rfr2505
-
Gabriela Rocha - a música “Me Atraiu (Ao Vivo)” lidera execuções no YouTube e aparece entre as mais ouvidas no Spotify e Deezer. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
-
-
Ela é atualmente a cantora gospel mais ouvida do Brasil e figura entre as dez artistas femininas solo mais ouvidas do país no Spotify, ocupando a oitava posição, com mais de 245 milhões de streams registrados no período. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
-
Isadora Pompeo - nome de destaque da nova geração, “Ovelhinha (Ao Vivo)” está entre os hits de maior destaque, com muitos streams e visualizações. Foto: Reprodução Youtube / Isadora Pompeo
-
Também é intérprete da canção “Tantas Bênçãos”, versão em português de “Counting My Blessings”. A música se tornou um fenômeno nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, onde tem sido amplamente usada por influenciadores Foto: Reprodução Youtube / Isadora Pompeo
-
-
Fernandinho - é um dos artistas mais ouvidos no gênero gospel. Destaca-se tanto em músicas solo quanto em colaborações com sucessos como “Grandes Coisas” e “Galileu”. Foto: Reprodução Instagram /@fernandinhoepaula
-
Isaias Saad - seu nome aparece entre os que ultrapassam 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Foto: Reprodução Youtube / Isaias Saad
-
Casa Worship - o grupo aparece constantemente em rankings gospel no Spotify, com músicas como “A Casa É Sua”. Foto: Reprodução Instagram /@Foto do perfil de casa.worship casa.worship
-
-
Midian Lima - reconhecida por sua voz marcante, conta com sucessos como "JÃ³", "Prioridade" e "NÃ£o Pare", que acumulam milhÃµes de visualizaÃ§Ãµes nas plataformas digitais. Foto: Youtube/RÃ¡dio 93 - FM Gospel
-
Ana Paula Valadão - reconhecida como uma das principais líderes da música gospel no país. Fundadora e líder do grupo Diante do Trono, ela já vendeu mais de 15 milhões de álbuns mundialmente, com sucessos como “Preciso de Ti”, “Manancial”, “Águas Purificadoras”, “Nos Braços do Pai” e “Te Agradeço”. Foto: Wikimedia Commons / Leanndrofilho
-
Damares - uma das cantoras mais tradicionais do gospel pentecostal brasileiro, reconhecida por seu estilo marcante e músicas de grande repercussão, como "Sabor de Mel" e "Diamante". Foto: Reprodução Instagram /@cantoradamares
-
-
Estes são apenas alguns exemplos, mas o gênero conta com diversos artistas em destaque e novas revelações. Foto: Wikimedia Commons / Rfr2505