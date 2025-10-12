Assine
Nova temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ tem dada de estreia confirmada no Brasil

  • Os fãs poderão conferir os novos episódios a partir do dia 20 de outubro, no Prime Video. Vale ressaltar que a produção também já foi renovada para sua 4ª e última temporada.
  • Na trama, Daryl viaja para a Europa e enfrenta novos inimigos enquanto tenta descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Rick Grimes.
  • Em entrevista dada em 2024, o ator Norman Reedus revelou em entrevista que pretende viver o personagem por
  • "A série derivada me deu a oportunidade de levar o personagem em uma direção totalmente diferente da 'The Walking Dead'", disse. Foto: Instagram @bigbaldhead
  • O personagem é uma das principais diferenças entre a produção televisiva e os quadrinhos na qual ela se baseia.
  • Daryl não existia na obra original, mas foi criado para a série de TV e tornou-se um dos preferidos do público.
  • Além disso, Daryl foi o personagem que apareceu em mais episódios da franquia de zumbis: 148.
  • Norman Reedus, que interpreta Darly Dixon, estreou no cinema em 1997 no filme
  • Ele nasceu em 6 de janeiro de 1969, na Flórida, nos Estados Unidos. Veja outras curiosidades sobre sua trajetória!
  • Antes da fama, Reedus trabalhou em uma loja da Harley Davidson em Veneza e realizou bicos como fotógrafo, escultor e artista de vídeo.
  • Um agente que estava na plateia da peça
  • Após
  • Além de ator, Reedus já posou para grandes marcas de moda e cosméticos, como Prada, Alessandro Dell'Acqua, Durban, Levi's, Lexus e Morgenthal Fredrics.
  • Outros filmes estrelados por Reedus incluem
  • Reedus começou a interpretar Daryl Dixon na 3ª temporada de
  • O trabalho na série contribuiu para que Reedus fosse reconhecido internacionalmente.
  • Na vida pessoal, o ator teve um relacionamento com a supermodelo Helena Christensen, de 1998 atÃ© 2003. Juntos, eles tiveram um filho, Mingus Lucien Reedus, nascido em 1999.
  • Desde 2016, Reedus namora a atriz Diane Kruger, com quem teve uma filha, nascida em 2018.
  • Mais recentemente, o ator esteve em
    Mais recentemente, o ator esteve em "Clube dos Vândalos", de 2023, e "Bailarina", spin-off de John Wick lançado em 2025. Foto: Reprodução
