Belos faróis espalhados por todo o mundo: guias para os navegantes

Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (Construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com