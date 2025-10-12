Assine
Belos faróis espalhados por todo o mundo: guias para os navegantes

LA
Lance
  • No Carnaval, o farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. E que se repete todos os anos.
    Foto: Divulgação
  • Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa.
    Foto: evgenit pixabay
  • E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.
    Foto: Peter Bowers pixabay
  • Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.
    Foto: Arild Vagen wikimedia commons
  • Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, fica à beira de gigantescas falésias.
    Foto: Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
  • Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália
    Foto: Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
  • Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homÃŽnima, fronteira da Alemanha com Ãustria e SuÃ­Ã§a. ConstruÃ­do em 1856, em frente Ã  estÃ¡tua de LeÃ£o BÃ¡varo, esculpida em mÃ¡rmore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relÃ³gio.
    Foto: Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
  • St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.
    Foto: reprodução Joshua Nowicki/Facebook
  • Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (Construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.
    Foto: Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
  • Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica na entrada oriental da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia.
    Foto: Pat O'Malley - Flickr
  • Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..
    Foto: Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
  • Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.
    Foto: divulgação Japan Travel Mate
  • Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.
    Foto: Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
  • Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.
    Foto: Jesusius pixabay
  • Farol de Ouistreham, França - Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.
    Foto: divulgação trip advisor
  • Farol de Svörtuloft, Islândia - Construído em 1931, fica na prla da península vulcânica de Snaefelsnes. Tem 12m de altura e cor vibrante, como é o costume nos faróis do país.
    Foto: Reprodução do Youtube Canal Where 2 Next
  • Farol de Promthep Cape, Tailândia - Fica na colina do cabo Promthep, na ilha Phuket, na Tailândia. Construído em 1996 em homenagem ao Rei Bhumibol Adulyadej, abriga um museu náutico, altar budista e restaurante.
    Foto: Reprodução do Twitter @ajourneywith_me
  • Farol de South Stack, País de Gales - Construído em 1809, fica na Ilha de Anglesey. Serve de orientação para navios que vão ou voltam dos portos de Holyhead e Dun Laoghaire.
    Foto: Denis Egan - Wikipédia Commons
  • Farol do Petit Minou, França - Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.
    Foto: fab photos pixabay
  • Farol de La Jument, França - Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. -
    Foto: Falken wikimedia commons
  • Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.
    Foto: reprodução Amazon / Jean Guichard
