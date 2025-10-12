Galeria
João Pessoa é um dos 10 destinos mundiais em alta em 2025
-
A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile. Foto: - Humphrey Janga por Pixabay
-
Juntos, os três destinos foram os que mais registraram crescimento nas reservas dentro da plataforma. Foto: appshunter.io Unsplash
-
Uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585, a capital da Paraíba é conhecida por suas belas praias, clima agradável e um charme especial que atrai turistas em busca de uma experiência relaxante. Foto: wikimedia commons Marcos Elias de Oliveira Júnior
-
Conhecida como a "Porta do Sol", devido à Ponta do Seixas (foto) ser o ponto mais oriental das Américas, João Pessoa tem várias praias famosas como Tambaú, Cabo Branco e a encantadora praia do Jacaré. Foto: flickr - MTur Destinos
-
-
Nos próximos anos, a expectativa é de que a cidade receba investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão, incluindo resorts e parques como o Acquaí Parks & Resort. Foto: divulgação
-
AlÃ©m desses, outros locais com tendÃªncia de alta citados foram Naha, no JapÃ£o; Trieste, na ItÃ¡lia; Houston, nos Estados Unidos; TromsÃž (foto), na Noruega, e San Pedro de Atacama, no Chile. Foto: wikimedia commons Svein-Magne Tunli - tunliweb.no
-
A pesquisa também mostrou que o turismo noturno está ganhando popularidade entre brasileiros, especialmente em locais com "céus limpos". Foto: pexels Erike Fusiki
-
-
De acordo com a pesquisa, 64% dos brasileiros desejam explorar lugares para observar as estrelas, identificar constelações, presenciar fenômenos cósmicos raros e contar com o acompanhamento de guias astronômicos. Foto: Pexels por Pixabay-
-
Além disso, há uma demanda crescente por destinos menos movimentados, locais focados no bem-estar e aeroportos que proporcionem experiências únicas. Foto: Wajahat Mahmood - Flickr
-
O site de viagens entrevistou mais de 27,7 mil pessoas de 33 países com planos de viajar a lazer ou a trabalho nos próximos dois anos. Foto: Joshua Woroniecki por Pixabay
-
-
A pesquisa, conduzida online entre julho e agosto deste ano, incluiu viajantes que não necessariamente são usuários da plataforma. Foto: jcomp freepik
-
Segundo o gerente de comunicação da booking.com para América Latina, Luiz Cegato, "as pessoas não querem mais ir a lugares com turismo massivo e utilizam a tecnologia e a inteligência artificial para ir a destinos não tão conhecidos". Foto: Ales Krivec por Pixabay
-
A pesquisa revela também as principais preferências dos viajantes para suas próximas viagens; confira! Foto: Franz P. Sauerteig por Pixabay
-
-
A tecnologia desempenha um papel importante, com 83% dos turistas brasileiros utilizando ferramentas para ajudar na escolha de destinos e na busca por experiências exclusivas. Foto: piviso por Pixabay
-
Enquanto isso, 49% demonstraram interesse em usar inteligência artificial para planejar suas viagens. Foto:
-
Outra tendência observada em 83% dos brasileiros é a de usar a tecnologia para identificar regiões menos movimentadas no momento de procurar por um destino. Foto: freepik
-
-
Além disso, 26% preferem não compartilhar nas redes sociais os lugares visitados em destinos menos conhecidos, preservando assim o anonimato do local. Foto: Julia por Pixabay
-
Os dados apontam que 68% dos viajantes brasileiros planejam gastar menos em suas viagens, enquanto 81% estão ajustando seus orçamentos para aproveitar ao máximo as experiências disponíveis. Foto: Shamia Casiano pexels
-
O bem-estar tem ganhado espaço nas viagens, com 87% dos brasileiros buscando novas práticas de autocuidado para integrar à rotina. Foto: Elena We por Pixabay
-
-
Em um panorama global, os brasileiros estÃ£o entre as cinco nacionalidades mais dispostas a investir em fÃ©rias que promovam a longevidade, ocupando a mesma posiÃ§Ã£o que os mexicanos e ficando atrÃ¡s apenas dos tailandeses, indianos, Ã¡rabes e colombianos. Foto: Engin Akyurt por Pixabay