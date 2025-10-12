Assine
João Pessoa é um dos 10 destinos mundiais em alta em 2025

  • A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile.
  • Juntos, os três destinos foram os que mais registraram crescimento nas reservas dentro da plataforma.
  • Uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585, a capital da Paraíba é conhecida por suas belas praias, clima agradável e um charme especial que atrai turistas em busca de uma experiência relaxante.
  • Conhecida como a
  • Nos próximos anos, a expectativa é de que a cidade receba investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão, incluindo resorts e parques como o Acquaí Parks & Resort.
  • A pesquisa também mostrou que o turismo noturno está ganhando popularidade entre brasileiros, especialmente em locais com
  • De acordo com a pesquisa, 64% dos brasileiros desejam explorar lugares para observar as estrelas, identificar constelações, presenciar fenômenos cósmicos raros e contar com o acompanhamento de guias astronômicos.
  • Além disso, há uma demanda crescente por destinos menos movimentados, locais focados no bem-estar e aeroportos que proporcionem experiências únicas.
  • O site de viagens entrevistou mais de 27,7 mil pessoas de 33 países com planos de viajar a lazer ou a trabalho nos próximos dois anos.
  • A pesquisa, conduzida online entre julho e agosto deste ano, incluiu viajantes que não necessariamente são usuários da plataforma.
  • Segundo o gerente de comunicação da booking.com para América Latina, Luiz Cegato,
  • A pesquisa revela também as principais preferências dos viajantes para suas próximas viagens; confira!
  • A tecnologia desempenha um papel importante, com 83% dos turistas brasileiros utilizando ferramentas para ajudar na escolha de destinos e na busca por experiências exclusivas.
  • Enquanto isso, 49% demonstraram interesse em usar inteligência artificial para planejar suas viagens.
  • Outra tendência observada em 83% dos brasileiros é a de usar a tecnologia para identificar regiões menos movimentadas no momento de procurar por um destino.
  • Além disso, 26% preferem não compartilhar nas redes sociais os lugares visitados em destinos menos conhecidos, preservando assim o anonimato do local.
  • Os dados apontam que 68% dos viajantes brasileiros planejam gastar menos em suas viagens, enquanto 81% estão ajustando seus orçamentos para aproveitar ao máximo as experiências disponíveis.
  • O bem-estar tem ganhado espaço nas viagens, com 87% dos brasileiros buscando novas práticas de autocuidado para integrar à rotina.
