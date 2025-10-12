O esplendor dos diamantes e os grandes produtores mundiais

Botsuana: 22,8 milhões de quilates. O país encontrou uma grande mina em 1966, quando declarou independência da Grã-Bretanha. A empresa De Beers é a maior fornecedora de pedras brutas de diamante do mundo. Com o boicote de países à Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia, Botsuana vem tentando ampliar espaço no mercado. Foto: Esther Dyson/Flickr