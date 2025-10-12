Galeria
O esplendor dos diamantes e os grandes produtores mundiais
-
Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre. Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
-
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente. Foto: George Hodan/Public Domain Pictures
-
O diamante Ã© um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, nÃ£o pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substÃ¢ncia, exceto o prÃ³prio diamante, Foto: George Hodan/public domain pictures
-
Trabalhado como joia, ele Ã© extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua caracterÃstica, Ã© negociado em leilÃµes. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
-
-
Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias. Foto: Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
-
Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina. Foto: Imagem de MustangJoe por Pixabay
-
Os diamantes industriais sÃ£o usados principalmente para atividadee nas empresas de engenharia civil e mecÃ¢nica. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
-
-
Veja agora os cinco países que são os maiores produtores de diamantes em todo o mundo. Foto: Gsmart-ao wikimedia commons
-
Rússia: 39,12 milhões de quilates. A mineração na Rússia começou em 1947. O país tem algumas das maiores minas e reservas de diamantes do planeta. Foto: Ptukhina Natasha/Wikimedia Commons
-
Botsuana: 22,8 milhões de quilates. O país encontrou uma grande mina em 1966, quando declarou independência da Grã-Bretanha. A empresa De Beers é a maior fornecedora de pedras brutas de diamante do mundo. Com o boicote de países à Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia, Botsuana vem tentando ampliar espaço no mercado. Foto: Esther Dyson/Flickr
-
-
Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região. Foto: Domínio público
-
África do Sul - 9,7 milhões de quilates . Os primeiros diamantes foram achados em 1869 numa rocha azul que recebeu o nome de quimberlito. Um dos maiores depósitos é na província de Gauteng. Foto: David Brossard/Flickr
-
Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história. Imagem ilustrativa. Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
-
-
Em janeiro de 2023, a Polícia Federal - em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração - prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes. Foto: zombie cygig por Pixabay
-
O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos. Foto: Imagem de Peter Lomas por Pixabay
-
Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme "Diamante de Sangue", estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connely Foto: Divulgação
-