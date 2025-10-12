Lugares com fama de mal-assombrados no Brasil

Cemitério Santa Izabel - Belém, Pará - Foi a casa de Josephina Conte, ou “garota do táxi”, que morreu aos 16 anos. Diz a lenda que ela ganhava todos os anos uma viagem de carro por Belém e, até hoje, na noite do seu aniversário, assombra os taxistas para passear pela cidade e saltar na porta do cemitério. Foto: Secretaria de Urbanismo de Belém