Galeria
Billy Zane surge idêntico a Marlon Brando em filme
Ele contou: “Quando mostrei para a filha dele, Rebecca, fotos do filme, ela disse: ‘é você ou o papai?’”. Foto: Reprodução do instagram @billyzane
O longa é dirigido por Bill Fishman e tem chamado atenção pela impressionante semelhança do ator com o astro de “O Poderoso Chefão” e Zane vem sendo cotado como possível indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026 por sua interpretação de Brando. Foto: Divulgação
O ator comentou sobre o processo de transformação para dar vida a Marlon Brando: “Foi só uma prótese de nariz e uma peruca, o resto fui eu me transformando nele”. Foto: Reprodução de vídeo trailer do filme
A produção adapta o livro homônimo do arquiteto Bernard Judge, contratado por Brando nos anos 1970 para projetar uma mansão em uma ilha no Taiti. O enredo foca na relação entre os dois, com Jon Heder como Judge. Foto: Reprodução de vídeo trailer do filme
Billy Zane nasceu em Chicago, Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 1966. É filho de William George Zane Sr. e Thalia, atores amadores que fundaram uma escola para técnicos de medicina. Foto: Reprodução Instagram /@billyzane
A família de Zane tem origem grega; os ancestrais maternos vieram da ilha de Chios e os paternos da região de Mani. O sobrenome original, “Zanetakos”, foi adaptado para “Zane” após a imigração. Foto: Reprodução do instagram @billyzane
Durante a juventude, estudou por um ano na American School in Switzerland. Depois se formou na Francis W. Parker School, em Chicago, e frequentou o Harand Camp of the Theater Arts, em Wisconsin. Foto: Reprodução Instagram /@billyzane
Sua estreia no cinema aconteceu em 1985, no papel de Match em “De Volta para o Futuro”. No ano seguinte, participou do filme de terror “Criaturas”. Foto: Divulgação
O reconhecimento internacional veio em 1989 com o suspense australiano “Terror a Bordo”, no qual interpretou o vilão Hughie Warriner. Foto: Divulgação
Ganhou destaque em “O Fantasma” em 1996, adaptação do herói clássico dos quadrinhos. Foto: Divulgação
Em 1997, interpretou Caledon Hockley, o antagonista de “Titanic”, dirigido por James Cameron. O personagem, conhecido como Cal, é o noivo rico e controlador de Rose em “Titanic”. Foto: Divulgação
Como principal antagonista, tenta impedir o romance dela com Jack Dawson, chegando a agir com violência. Por esse papel, recebeu indicações ao MTV Movie Award na categoria de melhor vilão e venceu o Blockbuster Entertainment Award como ator coadjuvante favorito em drama. Foto: Divulgação
Também recebeu uma indicação ao SAG Award de Melhor Elenco em Filme por "Titanic" em 1998. Foto: Divulgação
O ator interpretou Curtis Zampf em “Tolerância Zero”, filme vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance em 2001. Foto: Divulgação
Atuou em outros filmes como: “BloodRayne”, “Vale dos Lobos:”, “O Atirador 4”, “Mercenaries”, “O Escorpião Rei 3: Batalha pela Redenção”, “Holmes e Watson”, “Fantasmas de Guerra”, “MacGruber” e "O Atirador: Extermínio Final". Foto: Divulgação
Na televisão, participou da série cult “Twin Peaks”, como John Justice Wheeler, interesse amoroso da personagem Audrey Horne. Também teve papel recorrente em “Charmed”, interpretando o ex-demônio Drake, apaixonado por poesia. Foto: Divulgação
Participou de dois episódios de “The Boys”, interpretando uma versão fictícia de si mesmo em um filme com a personagem Popclaw e em uma convenção ao lado de Tara Reid. Na terceira temporada de “The Boys”, voltou como Alastair Adana em uma produção fictícia da Vought intitulada “Not Without My Dolphin”. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, foi casado com a atriz Lisa Collins em 1989, união que terminou em 1995. Em 1999, viveu um romance com a atriz chilena Leonor Varela, com quem contracenou no telefilme “Cleópatra”. Os dois chegaram a ficar noivos. Foto: Reprodução Instagram /@billyzane
Desde 2010, mantém um relacionamento com a modelo Candice Neil, com quem tem duas filhas: Ava Catherine, nascida em 2011, e Gia, em 2014. Foto: Reprodução Instagram /@billyzane
Inclusive, sua filha Ava contracenou junto do pai no filme "Waltzing with Brando" como Sabrina Judge, sua primeira experiência no cinema. Foto: Reprodução Instagram /@billyzane