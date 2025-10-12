Galeria
Copacabana sedia corrida por solidariedade
Com percursos de 5 km e 10 km, a prova coloriu a orla carioca com corredores profissionais, amadores, famílias e atletas internacionais — todos unidos por uma causa maior: a solidariedade. Houve categorias masculina (1409), femininina (1332) e PCD (18). 915 atletas correram no percurso de 10 km, contra 1826 do percurso pequeno. Foto:
Além do clima festivo e da paisagem deslumbrante, a corrida teve um importante impacto social: parte dos recursos arrecadados foi destinada ao Rio Solidário, que apoia famílias vulneráveis no Rio de Janeiro. A organização também distribuiu 12 ingressos para os Emirados Arábes Unidos. Foto:
Criada em 2001 nos Emirados Árabes Unidos, a corrida homenageia o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, líder que ficou reconhecido por um compromisso com questões de bem-estar social. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Resultados oficiais: 5 km – Masculino (1º Rashid Abdalla Alnaqbi – 15min02s, 2º Saud Al-Zaabi – 15min39s e 3º Saif Alalawi – 16min02s) e 5 km – Feminino (1º Glauciele de Oliveira – 17min33s, 2º Sabrina Gava – 20min26s e 3º Brenda Letícia – 20min47s). 10 km – Masculino (1º Ederson Vilela – 30min15s, 2º Abdelali Bouazzaoni – 30min29s e 3º Saleh Mubarak Al Suwaidi – 31min01s) e 10 km – Feminino (1º Amanda Aparecida – 33min28s, 2º Larissa Marcelle – 35min08s 3º Élida Cordeiro – 40min50s). Foto:
A edição brasileira foi realizada por Abu Dhabi Sports Council, Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil e ERTH Abu Dhabi, com apoio institucional da Prefeitura do Rio e do Rio Solidário. Foto:
Grandes empresas com atuação no Brasil tornaram o evento possível: EDGE Group, DP World, DNATA, Emirates, Acelen, Dubai Chamber, First Abu Dhabi Bank, Carapreta, FGV, Rio TRI e muitas outras. Foto: Emirates - Wikimédia Commons
“O esporte constrói pontes entre culturas e promove a generosidade”, destacou o embaixador Sharif Al Suwaidi, celebrando o espírito do evento e a receptividade do povo brasileiro. Foto:
Atletas dos Emirados participaram da prova, como Marwa Alamoodi e Ahmed Banaekmoon, que celebraram a acolhida brasileira, o cenário de Copacabana e o propósito humanitário do evento. Foto:
Nos 5 km, a brasileira Glauciele de Oliveira venceu entre as mulheres, enquanto os atletas emiradenses dominaram o pódio masculino, com Rashid Abdalla Alnaqbi em primeiro lugar com 15min02s. Foto:
A corrida distribuiu R$ 197.500,00 em prêmios, sendo uma das maiores premiações do calendário nacional, além de sortear 12 passagens aéreas de ida e volta entre Rio e Dubai. Foto: Divulgação Emirates
A Zayed Charity Run já foi realizada em Abu Dhabi, Nova Iorque, Cairo, Miami e Pequim. Agora, o Rio de Janeiro entra nesse circuito global que une povos por meio do esporte e da solidariedade. O Cônsul-Geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo, Abdalla Shaheen, destacou: "Estamos orgulhosos pelos valores que aproximam nossas duas nações." Foto:
Para ele, com o lema internacional “Run for Kindness”, a corrida vai além da linha de chegada: ela representa uma ponte entre culturas, valores humanos e o poder do esporte em transformar realidades. Foto:
Os vencedores das provas de 5km faturaram R$ 20.00 cada. Já nas provas de 10 km, eles ganharam R$ 26.500 Foto: Freepik